心理測驗｜放完假返工心很累？IG「徒手畫直線」測你焦慮程度多高

隨着網絡科技逐步發展，Facebook、IG等社群軟件已成為我們密不可分的重要媒介，IG限時動態功能也因為24小時限制，加上還能套用濾鏡使用，比起貼文需要修圖構思，更能記錄當下的心情，因此廣受用戶愛用。近日有網民發起IG「徒手畫直線測測你的焦慮程度」限時動態挑戰，意外掀起逾6萬人參與討論。



IG「徒手畫直線測測你的焦慮程度」限動挑戰怎麼玩？

IG粉絲專頁MBTI測驗近日在限時動態「輪到你了」發起「徒手畫直線測測你的焦慮程度」挑戰，左邊由兩點連接起來的直線為標準直線，代表焦慮程度為0%，右邊的直線則要由用戶自行使用IG內建畫筆，將線連到下面的圓點，不論是想要畫曲線，還是不規則圓圈線條都可以，畫好之後就可以直接上傳到自己的IG限時動態，背景也能自行選擇當場拍攝或是使用手機照片圖庫。

你又會畫成怎樣？（按圖了解）

徒手畫直線掀6萬人挑戰！香港男星黃健東、街頭藝人羅小白實測分享心得

「徒手畫直線測測你的焦慮程度」看似很簡單，但為了追求一筆完美連接線條，實際挑戰起來卻非常困難，因此引發眾多藝人、網紅相繼挑戰，包含TVB《全能司儀選拔大賽》冠軍、香港男演員黃健東畫出螺旋圓圈，街頭藝人、鼓手羅小白畫完後表示自己「對不到點」，均掀起其他網友熱烈討論，截至目前為止已累積超過6.2萬人參與挑戰，還沒玩過的你也趕快來試試看吧！

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