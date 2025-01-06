東京大學被中國人「攻陷」5人就有1個是中國留學生　一原因愛入讀

日本東京大學的大名相信大家都一定聽過。在銀杏的季節，東大的校舍也是人氣最高的景點之一。最近有日媒就報導指，近年東大出現中國留學生越來越多的現象，甚至5人中便有一個是中國人，引起熱議。



日媒「ディリー新潮」報導指，據東京大學的教師透露，東京大學的大學院（相當於研究所）於2000年大約有2000名留學生，自2010年代起開始急增，到2024年11月便達到逾5,200名。當中中國留學生佔比最高，有68%，第二位的韓國則只有7%。而大學人的總學生人數有約1萬5千名，約3,200名為中國學生，亦即是約5人中便有1名是中國人。

據有關人士稱，中國的名門大學如清華大學、四川大學等的競爭率很高。以北京大學為例，入學的倍率是3,300倍，東京大學的入學門檻就相對低了不少。是中國學生獲得研究院學歷的簡易選擇。

而受到中國學生人數增加影響，大學周邊也出現不少正宗中餐廳，由地鐵站至校舍的兩邊街道全是中餐館。土鍋麻婆豆腐、正宗四川口水雞、成都五香牛舌、孜然炒羊肉和重慶辣椒雞等地道餐點都可以找到。有東大職員笑指，在午餐時間到訪餐廳，甚至會讓人產生自己是作為遊客到了中國旅遊的錯覺。

東京大學的教師亦表示，雖然也有日文說的不太好的學生，但因有其他中國同學協助，也不會被孤立。而且因為中國學生習慣長幼有序，教授發出指示時也不會表現厭惡、有效率地完成報告，令年紀較大的教授十分受落。而且據教授的課後意見書可見，中國學生的文章比較有組織性，給人的印象比日本學生更認真。因為東大內的中國教師也在增加，因此也可以純中文授課。

而從東大畢業的學生有不少都會留在日本就業，因為東大的畢業身分和能操日文、中文和英文多過語言，十分受各界企業歡迎。況且還有大量中資的貿易公司、旅遊和餐廳管理等選擇。東京大學成為中國學生的後花園也實屬正常。