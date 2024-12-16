日文初學者地獄！為何要有片假名？外來語出現前是用來做什麼？

相信學習日文的台灣人很多時候會覺得很奇怪，為什麼日本會分成平假名跟片假名，明明這兩者有著相同的讀音，但是字型卻幾乎完全不同。而光是要背起這些文字，就讓許多日文初學者頭痛不已。



今天就讓我們來介紹一下片假名的起源及作用吧！

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日文初學者最困惑！為什麼要有片假名？又是怎麼來的？

起初，有關於片假名的起源年代尚有兩種說法，第一種為奈良時代時，由吉備真備所創造，而第二種則是在平安時代（794年〜1185年）的初期創造。然而，根據近年來的考據和推測發現第一種說法，也就是由吉備真備創造片假名的說法很可能只是民間的謠傳，比較可靠的說法是片假名創造於平安時代，並且初期是由漢字的一部分演變而來。



在平假名和片假名出現之前，基本上日本人的文獻書寫都只使用中國傳來的漢字，因此像是《日本書紀》等日本官方的史書，裡面所使用的文字也全部都是漢字。

在平假名和片假名出現之前，基本上日本人的文獻書寫都只使用中國傳來的漢字。（日本書紀）

而目前有關於片假名的誕生最有利的說法，就是片假名是由某名僧人在學習漢文時，為了記錄筆記所創造。因為漢字結構複雜且行間狹窄，於是僧人便使用了漢字的一部分以作為標記。而片假名也是由此而來。這樣較為簡單的文字結構，也讓日文變得更加容易讀寫，也增加了許多平民識字的機會。

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專門應對外來語的片假名？

相信許多學習日文的人都會發現，片假名似乎較常對應一些外來語，像是梳化的「ソファー」、巴士的「バス」等等，這些英文轉換為日文讀音的文字都會以片假名表示。但同樣是外來的香煙的「たばこ」卻會用平假名來標註，是不是讓人感到有些奇怪呢？



其實從總體來看的話，在近現代之前，使用片假名書寫的外來語例子並不多見。好比說在江戶時代中，少數學者就意識到了外來語有著與日文不同的文法及發音，因此使用不同的文字種類來書寫標記。不過這樣的例子在當時卻因為日本人鮮少與外國人互動，也不太了解外來語而十分罕見。

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也因此當時某些外來語就開始逐漸地融入日語，就會開始以平假名或漢字的形式書寫。例如剛才提到的「煙草（たばこ）」等，這些單字是在日本進入近現代以前就已經引入，因此部分的外來語在現代日語中也仍然會以漢字或平假名來表達。



而自明治時期起，日本與外國的交流開始變得頻繁，因此片假名逐漸成為書寫新外來語的首選。而到了大正和昭和時期，則幾乎不會再用漢字或平假名來書寫新出現的外來語。在現代日語的表記中，片假名主要用於表示外國語或外來語，擬聲擬態詞，動植物名稱等特定類別的語詞。

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片假名感覺比較正式？

相信許多人會發現，一些日本近現代的文獻中，似乎比較正式的文章會專門使用片假名，而非平假名。就好比圖片中的海軍訃聞，信封上就完全都使用片假名來書寫。



這麼做的原因其實非常單純，因為平假名的字體較為圓潤，而片假名則是比較方方正正且有菱有角，因此在二戰前，片假名就被認為是有著「嚴肅」、「剛正不阿」等形象，因此像是天皇的詔書、政府官方的文獻都會使用片假名。但戰後，這樣的習慣就開始慢慢地消失，而片假名也就成了現在這樣，專門用來描述外語發音的功用。

因為漢字結構複雜且行間狹窄，於是僧人便使用了漢字的一部分以作為標記。而片假名也是由此而來。（記事作成代行）

深度體會日語的奧妙

嚴格上來說，其實現代日語與古代的日語在發音上有很大的區別，在日本受到中國唐代的影響後，日語的結構和發音、文字也因此受到改變。



所以在學習日文時，漢字文化圈的我們就能比較簡單地去理解涵義，但是卻反過來對歐美文化圈的日文初學者來說就非常痛苦！不知道大家在學習日文時，又會覺得平假名比較好記，還是片假名比較好記呢？

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