【大專生改造教室】瘦底男生必學穿搭技巧　宅男變韓系型男

今年升讀人力資源管理的Samson擁有身高優勢，但身型瘦削，沒有Oppa的寬肩應該如何穿出韓味？他的日常衣服大多是深色為主，不想給人死板、暗沉的感覺，就要大膽挑選明亮的顏色。ToNick的御用化妝師Kylah從衣著和化妝兩方面著手，幫Samson由頭到腳擺脫「宅」味！

Samson跟很多香港男生一樣， 有著身型過瘦的煩惱。（鄧凱愉攝）

Samson跟很多香港男生一樣，

有著身型過瘦的煩惱。

因為無法短時間改善自己的身材，

所以想在穿搭上花點心思，

讓自己看上去健碩一點，

更有男人味。

加上他經常穿深色的T恤牛仔褲，

顯得他是一個陰沉的人，

他希望多穿鮮明的顏色

突出活潑的性格。

Samson想多穿鮮明的顏色突出活潑的性格。（鄧凱愉攝）

開罐小編請來了ToNick御用化妝師Kylah

給Samson一些穿搭和化妝建議。

完成改造後他會有怎樣的變化？

click入下面的影片看她的變裝過程！

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《化妝篇》

【一】眉

很多男生只注重髮型，

忽略臉上的修飾。

如果眉毛散亂似雜草，

髮型gel得再好看，

也會讓整體造型大打折扣。

沒有修眉經驗的男生

可以先用不銹鋼眉鉗

拔取主眉毛外的雜毛，

然後用貼近髮色的眉筆

填滿眉毛間的空隙，

最重要是夠自然。

男生化妝第一步：修眉和畫眉。（鄧凱愉攝）

【二】遮瑕

男生最怕被人發現化了妝，

所以不想讓妝感過重的話，

可以重點遮瑕黑眼圈和痘印。

把臉上的瑕疵遮蓋，

看上去精神更飽滿，

達到「偽素顏」的效果。

男生化妝第二步：重點遮瑕黑眼圈和痘印。（鄧凱愉攝）

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《衣著篇》

【一】多穿鮮艷顏色

雖然深色容易配搭，

較少機會出錯，

但膚色白晢的人

穿上深色衣服後，

臉上會顯得更蒼白。

在日常服裝加入鮮艷顏色，

可以給人有活力的感覺

這個冬季大熱黃、棕紅和啡橙色，

男生不妨入手一兩件

襯衫及毛衣配搭。

明亮、飽和度高的顏色是這個冬天的大熱色。（鄧凱愉攝）

【二】寬鬆版型遮蓋身材缺點

Samson嘗試過穿一些

Oversize的襯衫和外套，

但有種「偷穿爸爸衣服」、

衣不稱身的感覺。

Kylah指出

只要適當捲袖，

看上去就會更合身。

Oversize的版型其實

非常適合瘦底男，

因為可以適當地遮住

肩膀窄的缺點，

讓身材更有份量。

捲袖避免寬鬆衣服有衣不稱身的感覺。（鄧凱愉攝）

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