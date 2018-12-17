【大專生改造教室】白Tee不再普通　用配飾襯出5種文青Look

今次穿搭教室的來賓是中大傳理系學生Yan，她跟許多住宿舍的學生一樣，每天為該穿甚麼衣服而煩惱著。中大有種獨特文化，活躍參與校園活動的學生傾向穿頹Tee和人字拖上堂，表現自己「好firm」的一面。不過Yan比較喜歡悉心打扮自己，而Beauty KOL Tina Wong會怎樣幫助她打造新形象？

白Tee和長裙是阿Yan最常穿的裝束。（吳嘉俊攝）

「一星期在家和宿舍間來回，

宿舍不能夠放太多衣服，

上學時總會穿得特別頹。」

加上宿舍的收納空間不多，

所以她很想嘗試

用一兩件衣服

搭配出好幾個造型。

Yan特別喜歡日系的風格，

白Tee和長裙是她最常穿的裝束。

Tina會如何幫助她用

常穿衣物設計出多個上學造型呢？

看看以下影片吧！

【一】活用頭巾



誰說頭巾只可以放在頭上？

尺寸較大的頭巾可以對摺成三角形，

然後披在肩膀上，

為一成不變的造型帶來新意。

尺寸較大的頭巾可以對摺成三角形， 然後披在肩膀上。（吳嘉俊攝）

【二】頭飾

趕著出門的日子

就戴上顏色鮮明的頭巾吧！

另外，

作為日系愛好者的女生

一定不少得各種畫家帽和八角帽子啊。

即使沒有太多時間弄髮型，

套上頭飾也可以為整體造型加分。

即使沒有太多時間弄髮型， 套上頭飾也可以為整體造型加分。（吳嘉俊攝）

【三】衣櫃常備易搭衣物

考慮到住宿學生的難處，一些不敗單品是衣櫃必備，

如素色Tee、長裙和闊腳褲等，

還有牛仔外套和格仔襯衫，

正好適合天氣轉涼的時節。

即使每天重覆穿這些基礎衣物，

只要配搭不同的配飾，

也能穿出新鮮感。

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