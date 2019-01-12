怕失敗、選擇困難　4種拖延症病徵　你中邊樣？

拖延症深深影響著香港人，尤其是大學生們的做事效率，但拖延症都有分好多種，你又中了哪一款？

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對於大學生而言，

拖延症是最致命的根源，

將essay一拖再拖

只會令自己的生活

變得一團糟。



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【1】Deadline fighter

臨近sem尾，

大學生們都化身成deadline fighter。

相信大部分學生都試過，

即使事前已經知道

交assignment或essay的期限，

但仍是勝不過懶魔及心魔。

總是拖到要交的前一晚，

甚至前數小時才做。

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【2】避得就避

這種心態很多時候

都是基於害怕失敗，

他們害怕面對事情的過程中，

有可能會遇到

各種各樣的批評及失敗，

因此它們寧願逃避

至最後一刻，

都不願意提早完成，

只因他們對自己缺乏自信心。

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【3】尋求刺激

可能一般人會認為

這是一個「惡趣味」，

但的確有人會享受這種

留到最後一口氣才做好的感覺。

但這正正就是拖延症的其中一種，

過度的拖延

一來會令成品的質量下降，

也會增加自己的心理壓力。

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【4】選擇困難

選擇困難簡直是

女生們必有的「毛病」，

他們自己本身

會對自己做的決定動搖。

因此無法決定甚麼時候做甚麼事，

然後將該做的事反而越拖越久。