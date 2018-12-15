《Dear Santa》、《Christmas Day》　15首K-pop聖誕歌

12月已經過了一大半，代表2018年即將過去，同時亦代表聖誕節即將來臨！在過節的時候，大家可以收藏以下的playlist，讓你的聖誕節過得更有氣氛～
《DEAR SANTA》MV截圖
【1】Love Love Love
主唱：After School
推出日期：2010年12月7日
After School
【2】Lately（하양 고백）
主唱：Infinite
推出日期：2011年12月5日
Inifinite
【3】Christmas Song（크리스카스 노래）
主唱：HIGHLIGHT、4minute、BTOB、Apink、許閣、G.Na、盧志勛
推出日期：2012年12月13日
(前)BEAST
【4】Christmas Day
主唱：EXO
推出日期：2013年12月9日
EXO
【5】I DO I DO
主唱：Secret
推出日期：2013年12月9日
Secret
【6】Snow Candy
主唱：K.Will, Sistar, Boyfriend
推出日期：2013年12月13日
K.Will, Sistar, Boyfriend
【7】You Can Cry（울어도 돼）
主唱：BTOB
推出日期：2014年12月3日
《you can cry》
【8】The Winter's Tale（울면 안 돼）
主唱：BTOB
推出日期：2014年12月22日
BTOB
【9】12月24日（12월24일）
主唱：IU（原唱為D.EAR）
推出日期：2014年12月23日
IU
【10】Confession Song
主唱：Got7
推出日期：2015年11月22日
Got7
【11】Dear Santa
主唱：Girls' Generation-TTS
推出日期：2015年12月4日
Girls' Generation-TTS
【12】Wish Tree（세가지 소원）
主唱：Red Velvet
推出日期：2015年12月18日
《Wish Tree》封面照
【13】Christmas Day
主唱：K.WILL、SOYOU、BOYFRIEND、MONSTA X、宇宙少女、JUNGGIGO、鄭世雲等
推出日期：2017年12月8日
STARSHIP PLANET 2017
【14】This Christmas
主唱：太妍
推出日期：2017年12月12日
太妍
【15】Merry & Happy
主唱：TWICE
推出日期：2017年12月22日
TWICE
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