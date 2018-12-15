《Dear Santa》、《Christmas Day》　15首K-pop聖誕歌

開罐
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12月已經過了一大半，代表2018年即將過去，同時亦代表聖誕節即將來臨！在過節的時候，大家可以收藏以下的playlist，讓你的聖誕節過得更有氣氛～

《DEAR SANTA》MV截圖

【1】Love Love Love

主唱：After School
推出日期：2010年12月7日

After School

 

【2】Lately（하양 고백）

主唱：Infinite
推出日期：2011年12月5日

Inifinite

 

【3】Christmas Song（크리스카스 노래）

主唱：HIGHLIGHT、4minute、BTOB、Apink、許閣、G.Na、盧志勛
推出日期：2012年12月13日

(前)BEAST

 

【4】Christmas Day

主唱：EXO
推出日期：2013年12月9日

EXO

 

【5】I DO I DO

主唱：Secret
推出日期：2013年12月9日

Secret

 

【6】Snow Candy

主唱：K.Will, Sistar, Boyfriend
推出日期：2013年12月13日

K.Will, Sistar, Boyfriend

 

【7】You Can Cry（울어도 돼）

主唱：BTOB
推出日期：2014年12月3日

《you can cry》

 

【8】The Winter's Tale（울면 안 돼）

主唱：BTOB
推出日期：2014年12月22日

BTOB

 

【9】12月24日（12월24일）

主唱：IU（原唱為D.EAR）
推出日期：2014年12月23日

IU

 

【10】Confession Song

主唱：Got7
推出日期：2015年11月22日

Got7

【11】Dear Santa​

主唱：Girls' Generation-TTS
推出日期：2015年12月4日

Girls' Generation-TTS

 

【12】Wish Tree（세가지 소원）

主唱：Red Velvet
推出日期：2015年12月18日

《Wish Tree》封面照

 

【13】Christmas Day

主唱：K.WILL、SOYOU、BOYFRIEND、MONSTA X、宇宙少女、JUNGGIGO、鄭世雲等
推出日期：2017年12月8日

STARSHIP PLANET 2017

 

【14】This Christmas

主唱：太妍
推出日期：2017年12月12日

太妍

 

【15】Merry & Happy

主唱：TWICE
推出日期：2017年12月22日

TWICE

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