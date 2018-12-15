【戲迷】男二更受觀眾喜愛？盤點男配角8大特質！　

「男一是女主愛的，男二是觀眾愛的」，這句話相信大家都認同。男一總是不費吹灰之力就得到女主的愛，男二卻用盡方法展露痴心也得不到女主半點憐愛。究竟男二具備甚麼特質，成功擄獲萬千觀眾芳心？
歐陽非凡是溫柔體貼的男二代表！（《我的少女時代》劇照）
1. 【性格溫柔】
無論是電影還是劇集？
他們對男二的設定都離不開溫柔體貼，
就像人氣劇集《流星花園》的男二花澤類，
憑藉溫柔體貼的個性，
為備受男主欺負的女主杉菜遞上手帕，
教人直呼暖男！
溫柔體貼的性格，
無形為男二戴上一道天使光環，
讓觀眾在追劇時對男二產生絲絲憐憫。
女主杉菜曾被花澤類的溫柔吸引。（《流星花園》劇照）
2.【十分專一】
男二專一的程度令人咋舌，
儘管身邊遊走多位美艷女性，
但他們眼中只有女主角，
仿佛世上只有女主一人。
在韓劇《原來是美男》中，
男二姜新禹明明是人氣明星，
找女朋友簡直是輕而易舉的事，
但他卻鍾情女主角！！！
可說是在愛情這片森林裡，
他卻認定女主一人！
姜新禹無時無刻都在注視女主一舉一動，只因想守護她。（《原來是美男》劇照）
3.【挺身而出】
每當女主角遭遇不幸或與男主產生誤會時，
男二便會儼如守護天使降臨女主身邊，
在韓劇《原來是美男》中，
男二姜新禹在女主看見男主與其他女人接吻時，
為她轉移視線；
在女主打算暴露自己的女生身份時，
為了掩護他的男二對記者說：「這是我的女人！」
每分每秒注視女主的姜新禹，
你也可以注視小編嗎？
姜新禹雖知道女主假扮男生的秘密，但一直默默為她保守秘密。（《原來是美男》劇照）
4. 【條件不俗】
可有發現喜歡女主的男二，
不是與男主有旗鼓相當的家世，
就是比男主更加富有。
例如《繼承者們》金嘆及崔英道；
《流星花園》道明寺及花澤類；
《藍色生死戀》尹俊熙及韓泰錫等，
正正符合上述條件。
或許要與男主實力相當，
才有擔當男二的資格。
但無論男二條件多好，
他也只是男二。
金嘆及崔英道家世顯赫，同樣愛著女主角。（《繼承者們》劇照）
5. 【默默付出】
男二總是對女主默默付出，
女主不是沒有察覺，
就是察覺後，
選擇視而不見。
就像《命中注定我愛你》中，
男二Dylan自女主失去嬰孩後，
2年來的陪伴，
洞悉她每個微笑與不快，
陪伴她走過悲痛的時間，
這份真心已教不少人感動。
Dylan陪伴女主走過悲傷回憶。(《命中注定我愛你》劇照）
6. 【知心好友】
男二只會是女主的知心好友。
每當女主有甚麼不快，
男二就會成為女主的傾訴對象，
韓劇《天國的階梯》中，
男二泰華在男主出國的日子，
陪伴女主成長，
每當女主失意，
他都會慷慨借出寬厚肩膀，
但這份知心好友情誼卻比不過女主對男主的愛。
男二泰華對女主的執戀，讓他陷入萬劫不復的地步。（《天國的階梯》劇照）
7.【多次表白】
有些男二性格進取，
會多次向女主表白，
傾訴愛意，
就像《天國的階梯》，
泰華不斷向女主表白，
甚至摔斷腿，也要在女主課室外舉牌示愛，
但他的積極卻沒有換來女主的芳心，
反而令女主表現不知所措。
但他的真心卻讓少女們為之心動。
崔英道喜歡女主，卻愛作弄她。(《繼承者們》劇照)
8.【欺負女主】
有些男二性格霸道，
會欺負女主吸引她們注意，
就像《繼承者們》的崔英道故意放手令女主摔進泳池，
甚至故意絆倒她，
用盡方法欺負女主，
只為了讓對方好好記住自己。
如果說男一是女主愛的，那男二可以留給小編嗎？