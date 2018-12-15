【戲迷】男二更受觀眾喜愛？盤點男配角8大特質！　

「男一是女主愛的，男二是觀眾愛的」，這句話相信大家都認同。男一總是不費吹灰之力就得到女主的愛，男二卻用盡方法展露痴心也得不到女主半點憐愛。究竟男二具備甚麼特質，成功擄獲萬千觀眾芳心？

歐陽非凡是溫柔體貼的男二代表！（《我的少女時代》劇照）

1. 【性格溫柔】

無論是電影還是劇集？

他們對男二的設定都離不開溫柔體貼，

就像人氣劇集《流星花園》的男二花澤類，

憑藉溫柔體貼的個性，

為備受男主欺負的女主杉菜遞上手帕，

教人直呼暖男！

溫柔體貼的性格，

無形為男二戴上一道天使光環，

讓觀眾在追劇時對男二產生絲絲憐憫。

女主杉菜曾被花澤類的溫柔吸引。（《流星花園》劇照）

2.【十分專一】

男二專一的程度令人咋舌，

儘管身邊遊走多位美艷女性，

但他們眼中只有女主角，

仿佛世上只有女主一人。

在韓劇《原來是美男》中，

男二姜新禹明明是人氣明星，

找女朋友簡直是輕而易舉的事，

但他卻鍾情女主角！！！

可說是在愛情這片森林裡，

他卻認定女主一人！

姜新禹無時無刻都在注視女主一舉一動，只因想守護她。（《原來是美男》劇照）

3.【挺身而出】

每當女主角遭遇不幸或與男主產生誤會時，

男二便會儼如守護天使降臨女主身邊，

在韓劇《原來是美男》中，

男二姜新禹在女主看見男主與其他女人接吻時，

為她轉移視線；

在女主打算暴露自己的女生身份時，

為了掩護他的男二對記者說：「這是我的女人！」

每分每秒注視女主的姜新禹，

你也可以注視小編嗎？

姜新禹雖知道女主假扮男生的秘密，但一直默默為她保守秘密。（《原來是美男》劇照）

4. 【條件不俗】

可有發現喜歡女主的男二，

不是與男主有旗鼓相當的家世，

就是比男主更加富有。

例如《繼承者們》金嘆及崔英道；

《流星花園》道明寺及花澤類；

《藍色生死戀》尹俊熙及韓泰錫等，

正正符合上述條件。

或許要與男主實力相當，

才有擔當男二的資格。

但無論男二條件多好，

他也只是男二。

金嘆及崔英道家世顯赫，同樣愛著女主角。（《繼承者們》劇照）

5. 【默默付出】

男二總是對女主默默付出，

女主不是沒有察覺，

就是察覺後，

選擇視而不見。

就像《命中注定我愛你》中，

男二Dylan自女主失去嬰孩後，

2年來的陪伴，

洞悉她每個微笑與不快，

陪伴她走過悲痛的時間，

這份真心已教不少人感動。

Dylan陪伴女主走過悲傷回憶。(《命中注定我愛你》劇照）

6. 【知心好友】

男二只會是女主的知心好友。

每當女主有甚麼不快，

男二就會成為女主的傾訴對象，

韓劇《天國的階梯》中，

男二泰華在男主出國的日子，

陪伴女主成長，

每當女主失意，

他都會慷慨借出寬厚肩膀，

但這份知心好友情誼卻比不過女主對男主的愛。

男二泰華對女主的執戀，讓他陷入萬劫不復的地步。（《天國的階梯》劇照）

7.【多次表白】

有些男二性格進取，

會多次向女主表白，

傾訴愛意，

就像《天國的階梯》，

泰華不斷向女主表白，

甚至摔斷腿，也要在女主課室外舉牌示愛，

但他的積極卻沒有換來女主的芳心，

反而令女主表現不知所措。

但他的真心卻讓少女們為之心動。

崔英道喜歡女主，卻愛作弄她。(《繼承者們》劇照)

8.【欺負女主】

有些男二性格霸道，

會欺負女主吸引她們注意，

就像《繼承者們》的崔英道故意放手令女主摔進泳池，

甚至故意絆倒她，

用盡方法欺負女主，

只為了讓對方好好記住自己。

如果說男一是女主愛的，那男二可以留給小編嗎？