遊日慳錢大法　必逛業務超市　內附東京、大阪分店地址

何謂業務超市？指用批發價錢，在鬧市邊提供繁華區的飲食店作補給，所以價錢平，份量多，想選擇地道日本手信，業務超市會是平、靚、正的好地方。

業務超市有多便宜？

（MaoMaoTV截圖）

老是覺得到日本消費超高，

只因為我們一直在錯的地方購物。

一枝茶，

在日本的自動販賣機買，

至少要¥200，

但在業務超市只售¥37，

即約$2.5！

香港都買不到這個價錢。

（MaoMaoTV截圖）

業務超市和其他超市一樣，

一般市民和當下潮流的食品

都有供應，

就像早前流行的桃味可樂，

業務超市很快就到貨，

而且只售¥74，

即約$5！

大手入貨送給朋友都不心痛。

為何業務超市平一截？

（網上圖片）

【1】批量進貨 壓低價錢

一般超市

以一箱為進貨單位，

但業務超市是以

一個貨櫃為單位，

在交易次數或運費上

都大大降低成本，

所以客人能以較便宜的價格購物。

（網上圖片）

【2】商品多為保存期限長

業務超市主要的容源

大部分是來自餐廳，

食材上需大量買入，

所以新鮮食材不多，

主要是真空包裝或是急凍，

因此管理和廢棄成本亦能減低。

（網上圖片）

【3】自家品牌

道理就像百佳的超值牌、

惠康的特惠牌，

自家工廠可以減少成本，

所以價錢相宜，

而且絕對是Made in Japan，

到業務超市一定要掃自家品牌。

更多分店地址可點撃這裡

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東京 東京都新宿區百人町2-15-1

大阪 大阪府大阪市中央區本町橋8-6

大阪 大阪府大阪市中央區日本橋2丁目1-9

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