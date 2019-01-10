盤點6個韓星減肥法　防彈智旻、Twice志效的心得

過了聖誕和倒數，下個月又要過農曆新年！這些節日的共通點，都是玩和食！暴食過後，大家應該都會想減肥。可以參考下以下6位韓星的減肥法，有地獄式和不地獄式，任君選擇。

智旻

【1】BTS智旻－10天只吃一餐



BTS的智旻，

出道前至出道初期

還是一名「小胖子」。

他曾經在《拜託了冰箱》透露

自己減肥的原因：

「想成為組內外貌排名上位圈的成員」。

他的減肥方法挺「地獄式」，

10天才吃一餐。

他事後表示，

這種方法實在太辛苦，

以後絕對不會再試。

智旻

【2】TWICE志效－只吃半成飽



在當練習生的時候已經開始減肥的志效，

在出道初期時，

曾經因為身形問題而被網友批評。

之後她更努力減肥，

變得越來越美，

在出道直到現在一共減了15KG。

除了每天都做運動之外，

她的秘訣就是

每餐只吃半成飽。

志效

【3】朴信惠－紅豆水、南瓜水



演員朴信惠，

在出期初期也是一名

「肉肉女」。

心臟功能較弱的她，

是靠喝紅豆水成功減肥。

因為平時比較容易水腫，

為了解決水腫的問題，

平時多喝紅豆水和南瓜水，

再配合適量的帶氧運動，

便成功減肥。

朴信惠

【4】KEY－不吃碳水化合物



小編看到KEY也有份減肥，

也嚇了一跳，

因為在小編的印象中，

KEY一直都是好像是「皮包骨」！

不過原來在當練習生時，

KEY曾經聽到有人說他「很胖」，

所以就激起了他減肥的決心，

直到現在他也一直維持著瘦削的身形。

他的減肥方法就是，

半年內不吃任何碳水化合物，

如果正值活動期間，

他亦會盡量避開白飯、麵粉

和糖份這些食份的食物。​

KEY

【5】姜素拉－跳芭蕾舞



最高峰期體重曾經

高達70KG的姜素拉，

成功甩肉之後成為了

現時最好身材的女演員之一。

除了平時有適量的帶氧運動外，

她的秘訣是靠跳芭蕾舞。

而且每晚6點之後，

她是絕對不會吃東西。

姜素拉

【6】雪炫－一日一餐



雪炫在減肥後，

晉升為韓國的宅男女神。

她減肥時，

每天只吃一餐

以高蛋白質為主的營養餐，

例如雞胸肉、蕃薯、雞蛋等食物。

如果真的很餓時，

才吃蕃茄當零食。

雪炫

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