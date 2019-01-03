原力覺醒！全新「星戰」園區將於兩大美國迪士尼樂園登場

大家都知道，電影《星球大戰》（《Star Wars》）的場景設定，是在遙遠的銀河系。不過很快地不會再那麼遙不可及了。2019年，迪士尼樂園將分別在加州的迪士尼樂園（Disneyland）以及佛羅里達州的迪士尼世界（Disney World）開放兩個《星球大戰》主題園區。無論你有沒有原力（Force），「Star Wars: Galaxy’s Edge」都將會為你帶來刺激且獨特的體驗。

日前，迪士尼官方公開了更多全新細節，搶先來看看「Star Wars: Galaxy’s Edge」園區內容。

《星球大戰》全新星球Batuu（Disney）

「Star Wars: Galaxy’s Edge」園區的背景設定在一個全新的星球——Batuu。2017年11月時迪士尼公布了這顆星球的名字，以及與這個新世界相關的細節。這個世界是以伊斯坦堡和摩洛哥的部分地區作為靈感來源所發想出來的。這並非星戰迷所熟知的任何星球，所以代表遊客將不會看到Tatooine上的酒吧（天行者家族的故鄉）、Dagobah的沼澤（尤達隱居的星球）、或是Naboo上的宮殿 （Padmé女王居住的星球，她是Luke Skywalker和莉亞公主的生母）。

影迷有望於「Star Wars: Galaxy’s Edge」園區與BB-8近距離接觸。（劇照）

迪士尼負責建造園區的Scott Trowbridge說明這個星球：「在往昔的次光速時代（sub-lightspeed），這裡曾經是一個活躍的貿易港口，但隨着超空間 （hyperspace，指超過四個維度的空間）的出現，這裡失去特色，開始衰退。在那些走『非主流路線』的人眼中，這個地方是他們心中的聖地。這些人包括走私者、賞金獵人、招募船員的惡棍冒險者、以及其他不希望被找到的人——基本上都是些有趣的人。」

在星戰世界裡的時間軸

儘管Batuu並未出現在任何一部《星球大戰》電影及本傳中，但在外傳裡，這個星球的出場率非常的高。在迪士尼宣布要將新園區設定在這顆星球上後，Batuu便出現在2018年出版的《Star Wars: Thrawn Alliances》一書中。而新園區的主要城鎮「Black Spire Outpost」，是以Ron Howard所執導的《韓索羅：星球大戰外傳》（Solo: A Star Wars Story）中的一個組織為名。

新園區的主要城鎮「Black Spire Outpost」。（Disney）

在時間軸方面，「Star Wars: Galaxy’s Edge」將會設定在後傳三部曲期間，意味着在這個時間點中，將有機會目睹來自第一軍團（the First Order）的白兵（Stormtrooper），而反抗軍的英雄們可能也會出現。

遊客將有機會目睹來自第一軍團（the First Order）的白兵。（Disney）

遊樂設施與景點

目前看來，對星戰迷來說，Batuu會是一個全新的體驗。這是有意為之的，園區創作者不希望遊客覺得他們只是重現了星戰的熱門景點而已，而是希望他們能有身歷其境的嶄新感受。但那會是什麼樣的感受呢？ 搶先看看日前曝光的遊樂設施細節！

園區內兩個最大的遊樂設施分別為「Smuggler’s Run」和「Rise of the Resistance」

Smuggler’s Run（Disney）

Smuggler’s Run

想玩「Smuggler’s Run」的遊客將會進到千歲鷹（Millennium Falcon）的駕駛艙內，每個人都有一項特定的工作，當太空船在宇宙間高速移動的時候，玩家必須完成他們的任務。任務結果將會影響玩家在園區內的其他體驗，例如，如果你讓太空船受到太多損傷，那麼在接下來的Batuu探索旅程中，賞金獵人可能會開始追趕你的行蹤。在「Smuggler’s Run」遊戲裡，你可能會輸掉，不過沒關係，你可以排隊重新再玩一遍。

Rise of the Resistance（Disney）

Rise of the Resistance

至於第二個遊樂設施「Rise of the Resistance」，在最近公開的幕後花絮影片中，Scott Trowbridge說這項遊戲：

會是我們做過的遊樂設施裡最經典的一個。

「邀請你加入反抗軍，一起挺身而出對抗第一軍團，你甚至可能遇上電影裡的大反派：Kylo Ren。如果你戰勝了，將成為反抗軍的英雄，所有人都會為你慶祝。」

雖然關於「Rise of the Resistance」目前透露的訊息不多，不過在介紹影片裡可以看遊客搭乘第一軍團的艦隊運輸車，在Star Destroyer裡穿梭的畫面。

迪士尼樂園「Star Wars: Galaxy’s Edge」介紹影片：

帶一把光劍（lightsaber）回家吧！

其他園區內的景點還包括Toydarian所經營的Toy stall──Anakin Skywalker做為奴隸時期的主人「Watto」便是此一種族。

Toy stall，與Toydarian，這個連結蠻明顯的！園區內將會有某些外星種族的攤位，或許能買到最逼真的光劍。最後，「Star Wars: Galaxy’s Edge」園區內將會有新角色──Oga的小酒館，這會是迪士尼樂園園區內裡第一個公開販售酒精飲料的地方。也會有藍牛奶，這是一定要的。

「Star Wars: Galaxy’s Edge」有售藍牛奶。（Disney）

熟悉的臉孔與聲音

園區內將會有幾個熟悉的《星球大戰》角色登場。例如在遊樂設施「Rise of the Resistance」中出現的Kylo Ren，但他會戴着頭盔，並非以飾演該角色的演員Adam Driver的長相露面。非人類角色方面，將會看到BB-8、Chewbacca和機器人RT-24。機器人Rex是80年代開放的景點「舊星之旅」的領航員，但在這個新園區內，他會在Oga的小酒館擔任DJ。

《星戰》經典人物Chewbacca將現身全新園區。（Disney）

《星球大戰》全系列電影中，所有最知名的配樂，都是出自作曲家John Williams之手。他也替「Star Wars: Galaxy’s Edge」園區做了配樂，這一定會很棒。

何時開放？

美國加州迪士尼樂園將在2019年夏天開放「Star Wars: Galaxy’s Edge」園區，而佛羅里達奧蘭多迪士尼世界將會在2019年秋天開始營運。

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