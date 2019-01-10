【友人抱抱】追到雪炫、撇甩Freerider　新年你有乜特別目標？

2019年新年，不少朋友都一如以往為自己定了新目標，雖然做不做到是另一回事，但有總好過無，《開罐》街訪十數位朋友，卻收到了不少奇葩答案。

「New Year, New Me.」

一句大家耳熟能詳的話，

新一年循例都要定目標，

《開罐》街訪十數位朋友，

卻收到了不少奇葩答案，

有些非常踏實，

有的卻令人哭笑不得，

一起來看看他們的今年大計吧！

【身體型】

不少朋友新一年都想變得更FIT～（網絡圖片）

很朋友對自己的身型比較不滿，

女生自然是希望自己可以減肥，

不少男生都異口同聲表示，

希望自己可以生高10cm，

有位170的同學希望可以高至180，

有位180的又希望自己可以高至190，

某程度上男女都有共通點，

高者愈高、瘦者愈瘦。

更有男生表示，

希望今年自己可以更「大隻」，

目標是要「變成周柏豪」，

令同行友人笑成一團。

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【學業型】

祝大家新一年學業進步～（網絡圖片）

對學生來說，學業和成功畢業當然很重要，

因此不少朋友都希望自己學業進步。

有朋友希望今年不要遇上freerider，

無獨有偶，亦有朋友告解，

希望自己今年可以不用做freerider，

不過有個更過份的朋友，

直言自己希望今年以遇到學霸carry，

名正言順地做一次freerider再畢業，

不知道他們三位同時遇上對方，

會有怎樣的火花呢？

阿橙希望自己今年可以避開free rider，順利畢業。（莊堅毅攝）

【戀愛型】

小編同不少受訪者的心聲：我今年要出POOL！！！！！！（網絡圖片）

對於不少人（包括小編）來說，

出pool都是一個遙不可及的夢想，

但是！

正正是因為遙不可及，

才有追逐的價值！

所以不少朋友新年的目標都跟我一樣，

就是出pool，

不過有位朋友的對象不止遙不可及咁簡單，

他新一年的希望是可以追女神，

而他的女神是－雪炫。

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【友情型】

新一年祝各位閨蜜，繼續甜甜蜜蜜。（網絡圖片）

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不少一起接受訪問的朋友，

都希望今年大家可以一起開開心心地過，

朋友們身體健康已經最好，

亦有人希望閨蜜可以別遲到，

有受訪者更表示，認識彼此7、8年，

一起愛上AKB48 7、8年，

希望可以一起繼續追星，

有機會的話更想一起看一場演唱會！

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