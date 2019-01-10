【友人抱抱】追到雪炫、撇甩Freerider　新年你有乜特別目標？

2019年新年，不少朋友都一如以往為自己定了新目標，雖然做不做到是另一回事，但有總好過無，《開罐》街訪十數位朋友，卻收到了不少奇葩答案。
「New Year, New Me.」
一句大家耳熟能詳的話，
新一年循例都要定目標，
《開罐》街訪十數位朋友，
卻收到了不少奇葩答案，
有些非常踏實，
有的卻令人哭笑不得，
一起來看看他們的今年大計吧！
【身體型】
不少朋友新一年都想變得更FIT～（網絡圖片）
很朋友對自己的身型比較不滿，
女生自然是希望自己可以減肥，
不少男生都異口同聲表示，
希望自己可以生高10cm，
有位170的同學希望可以高至180，
有位180的又希望自己可以高至190，
某程度上男女都有共通點，
高者愈高、瘦者愈瘦。
更有男生表示，
希望今年自己可以更「大隻」，
目標是要「變成周柏豪」，
令同行友人笑成一團。
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【學業型】
祝大家新一年學業進步～（網絡圖片）
對學生來說，學業和成功畢業當然很重要，
因此不少朋友都希望自己學業進步。
有朋友希望今年不要遇上freerider，
無獨有偶，亦有朋友告解，
希望自己今年可以不用做freerider，
不過有個更過份的朋友，
直言自己希望今年以遇到學霸carry，
名正言順地做一次freerider再畢業，
不知道他們三位同時遇上對方，
會有怎樣的火花呢？
阿橙希望自己今年可以避開free rider，順利畢業。（莊堅毅攝）
【戀愛型】
小編同不少受訪者的心聲：我今年要出POOL！！！！！！（網絡圖片）
對於不少人（包括小編）來說，
出pool都是一個遙不可及的夢想，
但是！
正正是因為遙不可及，
才有追逐的價值！
所以不少朋友新年的目標都跟我一樣，
就是出pool，
不過有位朋友的對象不止遙不可及咁簡單，
他新一年的希望是可以追女神，
而他的女神是－雪炫。
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【友情型】
新一年祝各位閨蜜，繼續甜甜蜜蜜。（網絡圖片）
不少一起接受訪問的朋友，
都希望今年大家可以一起開開心心地過，
朋友們身體健康已經最好，
亦有人希望閨蜜可以別遲到，
有受訪者更表示，認識彼此7、8年，
一起愛上AKB48 7、8年，
希望可以一起繼續追星，
有機會的話更想一起看一場演唱會！
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