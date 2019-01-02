【古天樂後繼有人】9位香港傳說級歌手　樂壇欠他們一個交代！

新出爐「我最喜愛男歌手」古天樂，合乎情理之中，又有點出乎意料之外。令小編不禁想起幾位樂壇欠他們一個交代的歌手。

我是過期大學生

所謂「歌仔唱得好，點會冇料到」

古天樂終於得到「我最喜愛男歌手」

其實香港有好多令人欣賞的歌手

今日就跟大家細數

樂壇欠他們交代的唱得之人

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【1 張家輝】

這首神cover無人不識

他除了是影帝之外

更得到過「我最喜愛的電視角色」

都勉強算是視帝

而且渣渣輝跟古天樂

普通話程度有異曲同工之妙

下一位歌影視大滿貫就是張家輝

【2 杜汶澤】

重新演繹Leon名曲《眼睛想旅行》

甚至比原唱知名度更高

跟張家輝的版本被稱為一時瑜亮

亦成為他的首本名曲

而且他亦獲邀到台灣「大港開唱」音樂節

連台灣人都識跟著一起唱

阿澤不得了啊

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【3 黃宗澤】

就憑其外號樂壇希治閣

就知他唱功非常有料

出道10年堅持個人特色

一直默默耕耘

希望樂壇跟他可以好好地相處

【4 吳卓羲】

黃宗澤的好巴打之一

衝動型人格的佼佼者

他的代表作你一時可能想不起

給你三個字提示：別怪她

聽花師奶唱得多

忘了他是主唱吧

如果黃宗澤可以的話，

吳卓羲亦不遠了

【5 陳偉霆】

香港樂壇欠他一個交代

要知道他已經在內地撈得風生水起

但始終撇不甩一陣的士味

不過他近日在內地跨年演唱會中

大唱廣東歌向四大天王致敬

以一個在大陸搵食的藝人來說

已經很難得了

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【6 吳君如】

她的一首《恭喜發財利是來》

是派台冠軍歌

多少歌手都做不到

而且在《家有喜事》中

亦唱過一句《同是天涯淪落人》

為電影畫龍點睛

【7 汪明荃】

縱橫歌壇幾十年

一首少女的祈禱

令她的唱腔再度進化

有網民稱之為撒旦親吻過的聲音

其實這歌一點都不易唱

【8 朱主席】

不容易唱的還有這一首

就憑他的勇氣

已經值得有一個獎

可惜他唱了一次就急流勇退

留給世人無限幻想

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【9 開罐兒童合唱團】

其實開罐Opener都有自己的合唱團，

不時出新歌唱新歌，

要不要考慮一下參加新力軍獎項呢？

哈哈～完