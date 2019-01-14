AKB48　乃木坂46　櫸坂46　創辦人解構為何日本女團當道

眾所周知，在日本國內有很多偶像組合。如果要問日本各地興起的偶像浪潮的特徵是什麼？當然是數量多啦！有人說現在日本的偶像組合成員加起來有5000人，有人說有上萬人……不管人數是多少，肯定的是，這些龐大的各地偶像組合，包括地下偶像組合一直在不停的日夜演出，奔波於日本各地。但在昭和年代根本沒有這些。

最強地下偶像組合「假面女子」。（Youtube）

以前偶像組合只在東京有，當然電視上也可以看到她們的身影。星探公司、娛樂媒體也在東京。那些憧憬當偶像的女孩只能去東京追求夢想。但是現在不同了，她們可以成為地方偶像。

到底發生了什麼變化？是因為媒體環境變了。電視的時代已經終結，取而代之的是網路時代。人人都有手機。現在的偶像活動以公演為中心。偶像們可以在當地的劇場演出，當地的粉絲們也紛紛應援。這些演出資訊會在網上發佈，24小時內資訊便在世界範圍內擴散。

有地下偶像揚言：「為了粉絲甚麼都可以做」。（節目截圖）

說起AKB48、乃木阪46等平成年代的組合，她們都是從“秋葉原”、“乃木阪”這些地方發展起來的。還有SKE（榮）、NMB（難波）、HKT（博多）、NGT（新瀉）、STU（瀨戶內）等遍佈日本各地的姐妹組合也在不斷增加。這些組合的製作人秋元康在被日媒記者問到為什麼要在各地成立偶像團體，他回答說：

因為現在已經是從最大公因數變為最小公倍數的時代。 秋元康

原來如此，昭和時代的電視是大家一起在看，電視追求的是最多數量觀眾喜好的平均值，是做除法的世界。但是在平成年代，幾乎人人都有手機，個人的愛好會在網路空間裡加倍擴散，是做乘法的世界。

地下偶像與粉絲會進行超親密接觸。（節目截圖）

去年，日媒一位元記者出差去新瀉，看到車站口掛着巨大的NGT48的海報，記者也去公演劇場一探究竟。公演現場，當地的粉絲和組合成員情緒高昂，可以說是一起嗨翻劇場。感覺新瀉大街上四處洋溢着應援的氣息，可以說新瀉就是偶像都市。

在日本，雖然偶像是不被認可的事業，但是不知不覺就已經發展到今天這樣。日本資源匱乏，但日本這樣的偶像潮在世界上也是屈指可數的。所以有日本媒體稱：在日本，可以說偶像就是一種“資源”。