Netflix《黑鏡：潘達斯奈基》結局攻略　5個「選擇」必須留意

《黑鏡：潘達斯奈基》的故事圍繞1984年，一位19歲的年輕遊戲程式師Stevan，以一本「選擇歷程」小說為基礎來製作遊戲，但過程中愈陷愈深，最後走上不歸路。 ***內含嚴重劇透*** 大家都好奇，不同的選擇會為主角帶來怎樣的結局，以下小編就分析了不同選擇的因果關係，有些選擇無傷大雅，有些選擇則讓你進入無限輪迴。

無傷大雅的選擇

其實只有兩項，

就是故事一開始

要你選擇吃甚麼早餐，

和聽甚麼歌，

這個選擇只會影響之後

電視畫面出現的廣告，

和背景音樂，別太緊張。

然後主角Stevan

會走到遊戲公司，

老闆提出優厚條件，

要替他打造專屬團隊，

你可以選擇「接受」和「不接受」，

正常人應該會

二話不說選「接受」，

不過另一程式奇才，

Colin會告訴你

這是一個壞選擇，

然後一切又要回到

Stevan初到公司的時候。

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【1】選擇：跟蹤Colin/ 看心理醫生

這個情節之前，

Stevan在製作遊戲過程遇到bug，

Stevan對父親發脾氣，

父親會帶他看心理醫生，

這個時候Stevan在街上看到Colin，

這個時候可以選擇

跟蹤Colin/ 看心理醫生

如果你乖乖看心理醫生

會遇到一個選擇

：咬指甲/ 拉耳垂，

不過這和劇情推進沒有大關係，

之後醫生會開藥給Stevan，

你可以選擇吃不吃，

吃了就會到結局，

Bandersnatch這個遊戲面世，

但被批評沒有新意，

只有2.5星。

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如果你跟蹤Colin，

Colin會帶Stevan回公寓，

然後要他一起啪丸，

雖然你有選擇吃和不吃，

不過無論如何Stevan

都會吃到的（哈），

high大了的二人

會討論誰要跳樓，

Stevan還是Colin

選Stevan跳，

主角都跳樓了

當然故事都會完呀！

選Colin跳，

Stevan會看心理醫生，

但這次醫生開藥，

你不會選到「吃」

【2】選擇：全家幅/ 書

Stevan又發脾氣了，

他要你選擇

拿起書還是全家幅

選擇全家幅，

Stevan會透過鏡子

穿越時間，但失敗，

然後就會來到下個選擇。

選擇書

Stevan會偷偷走到

父親上鎖的房間，

嘗試打開保險箱，

你會有TOY/ PAC選擇

（PAX可能亦會出現，

但它只帶你到下一項選擇）

選TOY，

Stevan找回兒時的兔玩具，

然後回到5歲的時候，

和過世的母親搭上死亡列車。

選PAC，

就會出現「Program and Control」，

Stevan發現自己生活

受到父親和醫生的控制，

情緒失控，殺了父親。

【3】選擇：Netflix/ 白熊

Stevan進入崩潰狀態，

他覺得有人在控制他，

你可以告訴他

是Netflix還是白熊指示他

選擇白熊，

Stevan會殺了父親，

之後你會選擇肢解/ 掩埋，

這個容後再說。

選擇Netflix，

會走入彩蛋情節，

「你」會跟1984年的Stevan

解釋甚麼是Netflix，

然後父親會帶他看心理醫生，

Stevan跟醫生說Netflix是一個娛樂平台，

然後二人為增添娛樂性，

而展開打鬥。

你可以選擇Stevan跳窗/ 同醫生死過

選擇跳窗，

Stevan原來身在片場，

因太投入角色被趕走

選擇同醫生死過，

父親都會隨了加入打鬥，

最後被押出醫院

【4】選擇：肢解/ 掩埋

回到弒父情節，

Stevan要選擇處理

父親屍體的方法，

選擇肢解，

Stevan會順利完成作品，

而且得到很好的評價，

不過隨後被發現弒父，

Stevan坐監，

而遊戲在數年後

由Colin女兒再度開發。

選擇掩埋，

Stevan會收到遊戲公司老闆的電話，

然後去到下一個選擇。

【5】選擇：（限期內）交到作品/ 交不到作品

當Stevan收到老闆電話，

老闆追問作品死線，

選擇準時交到，

Colin會上門找Stevan查看進度，

然後發現Stevan弒父，

最後Stevan會入獄。

選擇交不到作品，

Colin老婆會來找Stevan

（視乎Colin有沒有跳樓），

然後查問Colin的下落，

最後屍首會被鄰居的狗發現。

《黑鏡：潘達斯奈基》中的選擇和結局，

難以一文道盡，

以上5個選擇

只是較經常重覆的情節，

有可能第一次

未看到以上講述的情節，

亦有可能你遇到的情節，

內文未能提及，

這就是Bandersnatch魅力之處吧。