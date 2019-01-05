Netflix《黑鏡：潘達斯奈基》結局攻略　5個「選擇」必須留意

《黑鏡：潘達斯奈基》的故事圍繞1984年，一位19歲的年輕遊戲程式師Stevan，以一本「選擇歷程」小說為基礎來製作遊戲，但過程中愈陷愈深，最後走上不歸路。
***內含嚴重劇透***
大家都好奇，不同的選擇會為主角帶來怎樣的結局，以下小編就分析了不同選擇的因果關係，有些選擇無傷大雅，有些選擇則讓你進入無限輪迴。
無傷大雅的選擇
其實只有兩項，
就是故事一開始
要你選擇吃甚麼早餐，
和聽甚麼歌，
這個選擇只會影響之後
電視畫面出現的廣告，
和背景音樂，別太緊張。
然後主角Stevan
會走到遊戲公司，
老闆提出優厚條件，
要替他打造專屬團隊，
你可以選擇「接受」和「不接受」，
正常人應該會
二話不說選「接受」，
不過另一程式奇才，
Colin會告訴你
這是一個壞選擇，
然後一切又要回到
Stevan初到公司的時候。
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【1】選擇：跟蹤Colin/ 看心理醫生
這個情節之前，
Stevan在製作遊戲過程遇到bug，
Stevan對父親發脾氣，
父親會帶他看心理醫生，
這個時候Stevan在街上看到Colin，
這個時候可以選擇
跟蹤Colin/ 看心理醫生
如果你乖乖看心理醫生
會遇到一個選擇
：咬指甲/ 拉耳垂，
不過這和劇情推進沒有大關係，
之後醫生會開藥給Stevan，
你可以選擇吃不吃，
吃了就會到結局，
Bandersnatch這個遊戲面世，
但被批評沒有新意，
只有2.5星。
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如果你跟蹤Colin，
Colin會帶Stevan回公寓，
然後要他一起啪丸，
雖然你有選擇吃和不吃，
不過無論如何Stevan
都會吃到的（哈），
high大了的二人
會討論誰要跳樓，
Stevan還是Colin
選Stevan跳，
主角都跳樓了
當然故事都會完呀！
選Colin跳，
Stevan會看心理醫生，
但這次醫生開藥，
你不會選到「吃」
【2】選擇：全家幅/ 書
Stevan又發脾氣了，
他要你選擇
拿起書還是全家幅
選擇全家幅，
Stevan會透過鏡子
穿越時間，但失敗，
然後就會來到下個選擇。
選擇書
Stevan會偷偷走到
父親上鎖的房間，
嘗試打開保險箱，
你會有TOY/ PAC選擇
（PAX可能亦會出現，
但它只帶你到下一項選擇）
選TOY，
Stevan找回兒時的兔玩具，
然後回到5歲的時候，
和過世的母親搭上死亡列車。
選PAC，
就會出現「Program and Control」，
Stevan發現自己生活
受到父親和醫生的控制，
情緒失控，殺了父親。
【3】選擇：Netflix/ 白熊
Stevan進入崩潰狀態，
他覺得有人在控制他，
你可以告訴他
是Netflix還是白熊指示他
選擇白熊，
Stevan會殺了父親，
之後你會選擇肢解/ 掩埋，
這個容後再說。
選擇Netflix，
會走入彩蛋情節，
「你」會跟1984年的Stevan
解釋甚麼是Netflix，
然後父親會帶他看心理醫生，
Stevan跟醫生說Netflix是一個娛樂平台，
然後二人為增添娛樂性，
而展開打鬥。
你可以選擇Stevan跳窗/ 同醫生死過
選擇跳窗，
Stevan原來身在片場，
因太投入角色被趕走
選擇同醫生死過，
父親都會隨了加入打鬥，
最後被押出醫院
【4】選擇：肢解/ 掩埋
回到弒父情節，
Stevan要選擇處理
父親屍體的方法，
選擇肢解，
Stevan會順利完成作品，
而且得到很好的評價，
不過隨後被發現弒父，
Stevan坐監，
而遊戲在數年後
由Colin女兒再度開發。
選擇掩埋，
Stevan會收到遊戲公司老闆的電話，
然後去到下一個選擇。
【5】選擇：（限期內）交到作品/ 交不到作品
當Stevan收到老闆電話，
老闆追問作品死線，
選擇準時交到，
Colin會上門找Stevan查看進度，
然後發現Stevan弒父，
最後Stevan會入獄。
選擇交不到作品，
Colin老婆會來找Stevan
（視乎Colin有沒有跳樓），
然後查問Colin的下落，
最後屍首會被鄰居的狗發現。
《黑鏡：潘達斯奈基》中的選擇和結局，
難以一文道盡，
以上5個選擇
只是較經常重覆的情節，
有可能第一次
未看到以上講述的情節，
亦有可能你遇到的情節，
內文未能提及，
這就是Bandersnatch魅力之處吧。