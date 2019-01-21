【GFable】激似韓國民妹妹IU！「半藏森林」憑仙氣微博爆紅

近日在批踢踢表特板最火紅的莫過於這一位，擁有天使般的清秀臉蛋、精靈的氣息，喜歡古典風格，穿起漢服來更是宛若穿越時空一般的古代美女，能夠瞬間吸引住所有人的目光。

來自中國的半藏森林，本名胡文婕，在微博擁有58萬多的粉絲，又被粉絲們暱稱為小起，就讀於重慶文理學院，因為喜歡漢服的關係而時常拍攝古裝照片，久了以後便自然成為古典美女的代名詞。不過古典風格並不是她的全部，她喜歡玩各種遊戲，也會跟朋友一起討論電影、攝影、遊戲和化妝品，當然還有她最喜歡的貓，是一個不折不扣的貓奴呢～ฅ'ω'ฅ

半藏森林（微博）

半藏森林的風格多變，制服、運動、居家、公主……其實不管哪種風格都能夠完美駕馭，但最經典的還是古典風，那清新脫俗的氣質搭配古裝，完全不輸給任何一部古裝劇裡的大牌明星。

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前面有提到半藏森林喜歡玩遊戲，她最喜歡的就是《星海爭霸II》，其他像《鬥陣特攻》、《爐石戰記》也是她的愛好，一個長得漂亮，喜歡拍照，又有電玩愛好的妹子，cosplay當然也不意外啦，她不時就會在網路上與大家分享扮裝照。

半藏森林（微博）

此外，她也會拍一些特別的專題系列，像是探險家、運動員、小露性感、泳裝照等等。最後再告訴大家，半藏森林不只臉蛋身材俱佳，也是一位小才女，常會上傳自彈自唱的影片，並與心愛的吉他一同入鏡。

半藏森林（微博）

話說不少人都覺得半藏森林很像小IU，仔細一看某些角度和笑起來的樣子還真的有點像呢～

韓星IU。（IU Facebook）

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