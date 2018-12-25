【基因強大】美8歲孖女被封最美雙胞胎　阿哥阿媽一樣有超模feel

擁有美貌是天賦恩賜，美國一對長得如天使般標緻可人的雙胞胎，嬰兒起擔任模特兒，去年在Instagram一開帳號即吸引近百萬粉絲追蹤，被封為「世界上最美麗的雙胞胎」，成不少品牌和雜誌的寵兒。但原來不止孖女貌美，其家人一樣擁超模外表，網民大讚「基因成就一切」。

8歲的雙胞胎Leah Rose和Ava Marie擁有天使般標緻可人的面孔。（Instagram「clementstwins」圖片）

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現年8歲的「最美雙胞胎」Leah Rose和Ava Marie，來自美國加洲，她們繼承父母出眾外貌，在半歲大已簽約成為模特兒，其後回歸一般小女孩生活。她們的媽媽Jaqi指雙胞胎女兒很喜歡活在閃光燈下，故提出了讓她們做模特兒的計劃，「向她們提出了我的想法，如果她們可以照常參加舞蹈課程和游泳練習的話，就讓她們做模特兒」。

母親Jaqi偶爾會和女兒一起上鏡。（Instagram「clementstwins」圖片）

去年Jaqi為女兒們開設Instagram帳號，上傳了第一張相，不出所料雙胞胎頓時成為焦點，很快已吸引近百萬粉絲追蹤，不少人都拜倒在她們的石榴裙下，更封她們為「世界上最美麗的雙胞胎」，不少公司亦看中雙胞胎的價值，紛紛表態想和她們簽約。

一家皆是俊男美女。（Instagram「clementstwins」圖片）

現在最美雙胞胎已與兩間公司簽約，為不少服裝品牌擔任模特兒，亦出現在不少雜誌上，完全有模有像。她們的哥哥Chase Robert，亦憑俊朗外表緊隨兩位妹妹步伐成為模特兒，其母親Jaqi亦因甚有超模風範，偶爾會和女兒一起上鏡，羨煞旁人。

網民一看這家庭合照，即時發現根本全家皆是俊男美女，表示十分羨慕，大讚他們的合照如畫一般，指「果然基因成就一切」。

（Instagram「clementstwins」）