誰說理科沒美女？台灣網紅陳蒨蒨隨時靚過雞排妹！

許多人常常說理組沒有女生，就算有一定也不正，身為文組的小編是沒辦法體會啦～然而真的是如此嗎？最近在批踢踢表特板就有一位來自機械系的正妹，五官標緻、氣質出眾，美到網友們不要不要的，紛紛大讚極品！她就是－－Jcnana蒨蒨。

Jcnana陳蒨蒨是一位土生土長的台灣女孩，國中時移民到加拿大，大學時期在多倫多大學攻讀機械系，除了人美課業也是嚇嚇叫，又正又聰明讓人好生嫉妒。而畢業後現在則經營著自己的 YouTube頻道，主要分享美妝，偶爾也會分享生活、旅行大小事，甜甜的、溫柔的聲音是她的一大特色，許多人因被外表吸引而看影片，看完影片後反而被聲音給深深的俘虜了～>///<

身為美妝 YouTuber，蒨蒨也時常Instagram分享自己的美妝心得，從唇膏、眼影到粉底，每一個地方無不講究，在蒨蒨的搭配下，總是能讓人眼睛為之一亮，各個風格都能夠輕鬆駕馭。

Jcnana 蒨蒨（IG）

除了教人如何打扮美美的之外，她也會嘗試一些特殊妝容，像是打扮成電影裡的神力女超人以及半邊臉腐爛的喪屍。

Jcnana 蒨蒨（IG）

而在分享美妝之餘，蒨蒨也會與粉絲們分享日常生活，吃了什麼、去了哪裡玩，光是看著蒨蒨的精采生活，彷彿自己也跟著她一起遊歷了一番，而世界各地的美景在蒨蒨的美麗身影後面也只是個陪襯罷了。

Jcnana 蒨蒨（IG）

話說蒨蒨除了人美，身材也是一級棒，不單單只是瘦而已，還是有腹肌的呢！不知道要擁有這樣的身材，背後經過了多少努力，看那完美的曲線，只能說太厲害了～最後在這寒冷的日子，用一張夏天海灘的泳裝照溫暖一下大家的身心，真希望冬天可以趕快過去啊～

Jcnana 蒨蒨（IG）

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