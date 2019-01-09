【大學生】放grade五種人　總有個朋友要你提先醒起

撰文：過期大學生
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大學放grade，是一件話大不大話細不細的事，不少人會有不同的反應和態度，以下幾個情況你一定遇過。
我是過期大學生
所謂「放grade無所求
每種因果是有天修」
面對成績表真是百感交集
以下幾種情況你一定見過
↓↓↓ 睇片 ↓↓↓
【1 消息閉塞】
「吓？今日放grade？係喎！！！！」（網絡圖片）
有的學校會公布放grade日子
有些只會說大概日期
但你都只會由同學口中得知
「喂放咗grade喇」
而你永遠都很好奇
他們到底是怎知道的
【2 學霸】
學霸的總是會用平淡的語氣，說出驚人的成績。（網絡圖片）
他們不會主動透露成績
當你問「你GPA幾多呀？」
他會簡短地答你「3.8」
一段對話就此完結
【3 淡泊名利】
在對待GPA的態度上，不少同學都學足陶淵明。（網絡圖片）
總有一種人會將「無所謂」掛在口邊
成績自然都無所謂
他不會主動透露自己的grade
也不會到處問人甚麼grade
簡直是學界陶淵明
【4 天文台】
天文台會不斷問人「你考成點啊？話我知啦啦啦啦啦啦～～～」（網絡圖片）
跟上一種人相反
他們收風挖料不遺餘力
到處問人成績是例行公事
連哪一班的績分分佈
誰是free rider
他們的成績如何都一清二楚
【5 呢鑊你仲唔冚包散】
最期待的一刻，當然是free roder爛grade。（網絡圖片）
上面說到free rider
當然要好好關心一下他們
對他們成績的緊張程度
有時更高過自己
最期待看到他們爛grade的表情
跟他說一句「今次你仲唔XXX」
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放grade時你還見過甚麼奇人？
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