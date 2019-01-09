【大學生】放grade五種人　總有個朋友要你提先醒起

大學放grade，是一件話大不大話細不細的事，不少人會有不同的反應和態度，以下幾個情況你一定遇過。

我是過期大學生

所謂「放grade無所求

每種因果是有天修」

面對成績表真是百感交集

以下幾種情況你一定見過

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【1 消息閉塞】

「吓？今日放grade？係喎！！！！」（網絡圖片）

有的學校會公布放grade日子

有些只會說大概日期

但你都只會由同學口中得知

「喂放咗grade喇」

而你永遠都很好奇

他們到底是怎知道的

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【2 學霸】

學霸的總是會用平淡的語氣，說出驚人的成績。（網絡圖片）

他們不會主動透露成績

當你問「你GPA幾多呀？」

他會簡短地答你「3.8」

一段對話就此完結

【3 淡泊名利】

在對待GPA的態度上，不少同學都學足陶淵明。（網絡圖片）

總有一種人會將「無所謂」掛在口邊

成績自然都無所謂

他不會主動透露自己的grade

也不會到處問人甚麼grade

簡直是學界陶淵明

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【4 天文台】

天文台會不斷問人「你考成點啊？話我知啦啦啦啦啦啦～～～」（網絡圖片）

跟上一種人相反

他們收風挖料不遺餘力

到處問人成績是例行公事

連哪一班的績分分佈

誰是free rider

他們的成績如何都一清二楚

【5 呢鑊你仲唔冚包散】

最期待的一刻，當然是free roder爛grade。（網絡圖片）

上面說到free rider

當然要好好關心一下他們

對他們成績的緊張程度

有時更高過自己

最期待看到他們爛grade的表情

跟他說一句「今次你仲唔XXX」

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放grade時你還見過甚麼奇人？

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