【大學兼職二三事】5種大學生最常見Part Time　戲院職員、私補　

大學生5件事，未必每件事都做齊，但以下這件事相信你們都一定，甚至必定要做過：就是「返part time」。然而對於大學生來說，可以做的工種並不多，以下5種最常見大學生part time，你又做過幾多種？

（《奶酩陷阱》劇照）

LV.1 勞力型：Sales/侍應

作為初出茅蘆的職場新鮮人，

大學生們沒有經驗，

只有健存的四肢和充沛的體力。

所以很多時候他們的第一份工都是服務業，

只要「有手有腳」就會請，

不過人工一定是眾多兼職入面最低，

亦是最辛苦的。

（《訪問教師》截圖）

LV.2 知識型：補習/功輔班

大學生另外一個優勢，

就是知識。

因此幾乎每一個大學生

都曾經做過私補或功課輔導班。

不但時間彈性、人工高，

地方亦可以由自己選擇，

可以在放學後或天地堂中間「搵銀」。

只要你不怕誤人子弟，

齋坐就可以賺錢，

絕對完勝其他part time。

（《歡迎光臨本飯店》劇照）

LV.3 期間限定：Event helper/promoter/各種炒散

炒散亦是一個非常熱門的工作，

每到暑假的時候，

就會有海量的酒店炒散、

展覽工作人員的招聘。

人工比較高，

而且通常只是做幾天full day，

就可以賺到千幾元。

對於sem break期間要賺錢的學生來說，

一定是最適合不過！

但要小心被中介公司「無限拖糧」，

利申小編都試過。

（《我的大叔》截圖）

LV.4 識人型：保險文員、fashion show dresser

正所謂「識人好過識字」，

認識越多人，能夠接觸的工種就越多。

好像保險公司的文員及dresser

都是一份「要人介紹」才有機會做的工作。

雖然人工未必很高，

但勝在不是常見的工種，

能接觸的人都比較多。

（《請回答1997》劇照）

LV.999 天選之子：戲院職員、演唱會工作人員

「最夢寐以求的part time」，

頭兩位一定是這兩個：

戲院職員、演唱會工作人員。

前者可以免費看電影，

後者更加可以「攞正牌」看演唱會。

要知道以上兩項消遣活動的洗費都不便宜，

做了這個職位簡直是「寓工作於娛樂」。

（《大力女子都奉順》劇照）

不過這兩項工作的人都猶如「都市傳說」一樣，

小編都從未遇過，

可能要配合天時地利人和，

再加上運氣才能做得到。

如果你有朋友都有做過，

不妨在留言欄tag他/她，

讓大家羨慕一下。