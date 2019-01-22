【派錢4000蚊】大學生攞足$4000可以點使？80杯喜茶、去台灣

政府派的$4,000，對於大部分人來說可說是「唔多唔少」。而作為可以攞到盡的大學生，$4,000究竟可以點用？以下7招讓你用到盡。

（資料圖片）

【1】80杯喜茶

喜茶在年頭令香港人為之瘋癲，

不惜排6小時都要買到。

但事實上手搖飲品的價錢並不便宜，

有了$4,000就可以讓你喝到81.6杯

喜茶最貴的芝芝莓果，

夠你飲足兩個幾月！

（Balenciaga官網圖片）

【2】買半對Balenciaga

Balenciaga可說是近年潮人必備的物品，

不少韓星如G-Dragon、姜丹尼爾等，

都已經手持N對。

走在潮流尖端的大學生，

很想要吧！

不過這$4,000只能令你擁有半對Balenciaga。

想買其餘半對？

再等等下一次派錢吧…

（網上圖片）

【3】課得一身好裝

正所謂「課金比吃飯有用」，

作為遊戲愛好者的你們，

全課是常識吧。

趁機課得一身好裝，

升lv不是夢。

（《潮拜購物狂》劇照）

【4】找卡數

一升上大學，

第一個指定動作一定是申請信用卡。

然而一踏入信用卡的深淵，

就會變成「月光族」，

甚至連找卡數的數也不夠。

在這時候$4,000就能發揮它的最大作用，

找卡數！

（網上圖片）

【5】All in六合彩

一些上班族可能會選擇將$4,000用作投資，

但廣告都有說「投資涉及高風險」。

不想一舖清袋，

有巴打稱可All in六合彩，

正所謂「搏一搏，單車都變摩托」，

即使輸了都可以當做善事。

不過，小編都係覺得不了…

（忠告：沉迷賭博，賭錢落海）

（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

【6】去台灣

對於一個大學生來說，

派錢的金額不算多又不算少。

如果你是旅行的愛好者，

用$4,000去台灣就適合不過。

畢竟用$4,000北上又嫌「太cheap太hea」；

去日本韓國又不夠，

更不要說去歐游了。

因此短短的去一個台灣，

已經可以充分滿足自己的旅行癮。

（《男人唔可以窮》劇照）

【7】儲起佢

最踏實，

亦是最多人的選擇，

就是將它儲起來。

不過現在儲起來仍是$4,000，

但過多幾年只會變得越來越少…