【派錢4000蚊】大學生攞足$4000可以點使？80杯喜茶、去台灣

政府派的$4,000，對於大部分人來說可說是「唔多唔少」。而作為可以攞到盡的大學生，$4,000究竟可以點用？以下7招讓你用到盡。
（資料圖片）
【1】80杯喜茶
喜茶在年頭令香港人為之瘋癲，
不惜排6小時都要買到。
但事實上手搖飲品的價錢並不便宜，
有了$4,000就可以讓你喝到81.6杯
喜茶最貴的芝芝莓果，
夠你飲足兩個幾月！
（Balenciaga官網圖片）
【2】買半對Balenciaga
Balenciaga可說是近年潮人必備的物品，
不少韓星如G-Dragon、姜丹尼爾等，
都已經手持N對。
走在潮流尖端的大學生，
很想要吧！
不過這$4,000只能令你擁有半對Balenciaga。
想買其餘半對？
再等等下一次派錢吧…
（網上圖片）
【3】課得一身好裝
正所謂「課金比吃飯有用」，
作為遊戲愛好者的你們，
全課是常識吧。
趁機課得一身好裝，
升lv不是夢。
（《潮拜購物狂》劇照）
【4】找卡數
一升上大學，
第一個指定動作一定是申請信用卡。
然而一踏入信用卡的深淵，
就會變成「月光族」，
甚至連找卡數的數也不夠。
在這時候$4,000就能發揮它的最大作用，
找卡數！
（網上圖片）
【5】All in六合彩
一些上班族可能會選擇將$4,000用作投資，
但廣告都有說「投資涉及高風險」。
不想一舖清袋，
有巴打稱可All in六合彩，
正所謂「搏一搏，單車都變摩托」，
即使輸了都可以當做善事。
不過，小編都係覺得不了…
（忠告：沉迷賭博，賭錢落海）
（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）
【6】去台灣
對於一個大學生來說，
派錢的金額不算多又不算少。
如果你是旅行的愛好者，
用$4,000去台灣就適合不過。
畢竟用$4,000北上又嫌「太cheap太hea」；
去日本韓國又不夠，
更不要說去歐游了。
因此短短的去一個台灣，
已經可以充分滿足自己的旅行癮。
（《男人唔可以窮》劇照）
【7】儲起佢
最踏實，
亦是最多人的選擇，
就是將它儲起來。
不過現在儲起來仍是$4,000，
但過多幾年只會變得越來越少…