【附link】韓國線上「阿sue」遊戲終止運作　盤點7個兒時必玩遊戲

還記得小時候沒有機會玩電腦，一有時間就會玩flash game。女仔就最喜歡玩韓國「阿sue」系列的線上遊戲。但它在2月28日會終止運作，以下幾個game你有沒有玩過？

1.【煮拉麵】

小時候媽媽不准入廚房，

但經常都很想自己煮食。

除了cooking mama之外，

這個煮麵game真的是必玩。

又要擺麵又要擺蔥，

又要擺蛋又要加粉加水，

還要看著時間不要燒焦，

真的很刺激。

2.【美容室】

女仔最常玩flash game類型，

都不外乎化妝著衫，

所以這個剪頭髮game，

在那時候真的很受歡迎。|

每次玩都覺得，

自己好像做了髮型師一樣，

成功剪到真的很有滿足感。

因為玩的時候有9成時間，

都不知那些韓文在說甚麼…

+ 2

3.【男生版美容室】

不止女生版連男生都有，

但其實玩法都是大同小異，

只是對象變成了男生，

不過男生版較女生更多髮型選擇。

4.【變身魔藥】

這個是「阿Sue」系列中

其中一個最熱門的flash game。

遊戲中需要調配正確的魔藥，

才可以令巫婆變成美女。

不過直至現在，

小編仍未試過變出美女…

5.【朱古力】

除了煮拉麵之外，

阿sue系列亦有製作朱古力

及曲奇等不同的小遊戲，

完全滿足了女生們的下廚夢。

6.【化妝】

女生至愛的化妝game，

它需要選擇不同的場合，

例如早上10時的廣告拍攝等，

再根據設定而化妝。

7.【外出準備】

這個有別於一般的化妝遊戲，

要求玩家一路替阿sue化妝，

一路為她收拾好出門的裝備。