【附link】韓國線上「阿sue」遊戲終止運作　盤點7個兒時必玩遊戲

撰文：高街花子
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還記得小時候沒有機會玩電腦，一有時間就會玩flash game。女仔就最喜歡玩韓國「阿sue」系列的線上遊戲。但它在2月28日會終止運作，以下幾個game你有沒有玩過？
1.【煮拉麵】
小時候媽媽不准入廚房，
但經常都很想自己煮食。
除了cooking mama之外，
這個煮麵game真的是必玩。
又要擺麵又要擺蔥，
又要擺蛋又要加粉加水，
還要看著時間不要燒焦，
真的很刺激。
2.【美容室】
女仔最常玩flash game類型，
都不外乎化妝著衫，
所以這個剪頭髮game，
在那時候真的很受歡迎。|
每次玩都覺得，
自己好像做了髮型師一樣，
成功剪到真的很有滿足感。
因為玩的時候有9成時間，
都不知那些韓文在說甚麼…
+2
3.【男生版美容室】
不止女生版連男生都有，
但其實玩法都是大同小異，
只是對象變成了男生，
不過男生版較女生更多髮型選擇。
4.【變身魔藥】
這個是「阿Sue」系列中
其中一個最熱門的flash game。
遊戲中需要調配正確的魔藥，
才可以令巫婆變成美女。
不過直至現在，
小編仍未試過變出美女…
5.【朱古力】
除了煮拉麵之外，
阿sue系列亦有製作朱古力
及曲奇等不同的小遊戲，
完全滿足了女生們的下廚夢。
6.【化妝】
女生至愛的化妝game，
它需要選擇不同的場合，
例如早上10時的廣告拍攝等，
再根據設定而化妝。
7.【外出準備】
這個有別於一般的化妝遊戲，
要求玩家一路替阿sue化妝，
一路為她收拾好出門的裝備。