2019年快要過了一個月，日本的平成年都只剩下不夠100日。得罪講句，平成時代的日劇，真的很多都好「高汁」。尤其是這幾套09年的日劇。以下7 套，你一定看過其中一套！

【1】Voice～來自亡者的聲音

日劇題材多元化，醫療及法醫類是常見類別。這套《Voice～來自亡者的聲音》正正就是講述5個法醫學的學生，透過解剖死者都說出他們的故事。當中三個主角：瑛太、生田斗真及石原里美，現在都成了日本藝能界的中流砥柱。

【2】我的帥管家

一看到這套劇的名字，就可以推斷到它的大概劇情。其實《我的帥管家》的設定，真的是又老套又狗血。一個窮家女突然變了財團繼承人，又突然入了貴族學校，身邊還有兩個帥管家......不過狗血又如何，有帥哥不就行了嗎？

【3】Love Shuffle

現在回看才發現，其實《Love Shuffle》的陣容強大，有玉木宏、香里奈、松田翔太、DAIGO、吉高由里子等等。不止演員，連劇情都是極級大膽：「戀人交換」。這套劇小編私心推薦，絕對是不得不看的日劇！

【4】MR.BRAIN

木村大神向來都是日劇的收視保證，而這套MR.BRAIN當年的收視都很厲害。每集都有不同明星客串：有GACKT、龜梨和也、仲間由紀惠等。不過亦有很多人說，這套劇木村是唯一的賣點，其他都不了。

【5】仁醫

很多日劇都是由日漫改編，而這套《仁醫》是其中一套「沒有被毀」的劇集。雖然它是一個穿越的古裝劇，更有涉及不少日本的歷史，但亦不會太過沉悶，是不少人心目中的「必看神劇」。可能你未必看過，但它的主題曲，MISIA的「逢いたくていま」你一定聽過！

【6】LIAR GAME 2

由松田翔太和戶田惠梨香主演，《LIAR GAME》於第一季的時候，已經非常受歡迎。一個從小都不懂欺騙人的女主，突然被邀請參加一個需要「互相欺騙」的比賽。它不但拍了超過一季，更被改編成韓劇。