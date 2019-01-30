亞視唯一高質節目？網民熱數11個《開心大發現》學到冷知識

《開心大發現》可說是很多人的集體回憶，有人更指它是亞視中為數不多的「高質節目」。網民熱數了11個在《開心大發現》裡學到的冷知識，例如再生電池復活法、快速乾頭等，每個都超級實用！你又有沒有試過？

1. 再生電池復活法

不知大家有沒有同感，當使用乾電池的時候，很多時候都會出現「走電」的情況。不想白白浪費了電池，又想盡快有電可用？可以嘗試將電池放在皮膚上磨擦，讓它吸收靜電後，這樣就可以令電池重新再用。

（節目截圖）

2. 忍噴嚏

小編作為一個重度的鼻敏感患者，一打噴嚏就連打十幾個。特別是在吃東西的時候，打噴嚏更是超級阻礙進食。但原來在想打噴嚏之前，用力按住人中的位置，就可以消除接下來的噴嚏。

（廣告截圖）

3. Wasabi不攻鼻

壽司絕對是香港人的最愛，不過很多時候外出吃壽司，裡面的wasabi都超級嗆鼻。但吃壽司絕對不可以沒有wasabi，想解決這個問題，只要在吃的時候，用鼻吸氣用口呼氣，就可以將那些刺激到鼻子的辛辣物質呼出口外，這樣就沒有刺鼻的感覺。

4. 即沖飲品攪拌法

即沖飲品如咖啡、奶茶、阿華田、好立克等，可說是很多人的精神食糧。即使每次都攪拌了很久，但喝到最底的時候仍會有很多粉殘留在杯底。事實上，有一個攪拌的秘訣，就是不要「打圈攪」，要上下上下左右來回地攪拌，才能令粉在中間溶掉，而不會沉在底部。

（《太陽的後裔》劇照）

5. 完美切漢堡包

想整齊地分開漢堡包，但身邊又沒有刀。不一定要用刀，間尺已經可以簡單做到，只要用間尺隔著包裝紙，然後在外面壓一個十字，一打開包裝紙就會漢堡包整齊地分開了四件。

（《幸福的麵包》劇照）

6. 牙膏無限重用

每次牙膏用到最尾時，即使如何用力擠，都不能將剩下的那些擠出來。這時候只需要將它蓋實，再捉著最尾的部份「用力fing」，就可以順利地將剩下的牙膏擠出來。如果牙膏本身已被擠得太扁，可以將它吹漲後再嘗試。這個方法不只適用於牙膏，所有軟膏的包裝都適用！

（《名不虛傳》劇照）

7. 極速剝雞蛋

早上趕出門的時候，但又要吃早餐，早餐更是烚雞蛋？！只需要用雞蛋的頂部和下方開一個洞，然後由頂用力吹氣入去，就可以完完整整吹出來。

（《月曜夜未央》節目截圖）

8. 快速乾頭

吹頭對於女生來說，絕對是一個麻煩。比起男生，她們吹頭髮的時間一定是他們的三倍。看到這裡的人有福了，原來洗完頭後，用毛巾蓋著頭，用風筒吹毛巾，會比直接吹頭髮快乾。今晚快點回家試試吧！

（《Produce 101 Season 2》 節目截圖）

9. 不爆可樂

很多時候飲可樂，一不小心就會被它噴到。開啟前用手指在罐面上敲數下，再開的時候就不會噴到周圍。因為那些氣泡會反黏著罐面，稍微敲一敲，就可以令敲散氣泡，繼而減少壓力，這樣就不會爆開。

（《金秘書為何那樣》劇照）

10. 開膠袋

相信這是一個經常都會遇到的問題：膠袋的結打太實，可以不斷轉動上面的部分，當轉到最幼就可以輕易地推出去，打開膠袋也難不到女生！

（網上圖片）

11. 開硬殼

臨近新年，每家每戶的全盒裡總會裝有開心果等果仁。但總會有一些是未完全開穀，不想白白浪費？可以將它們放進膠袋，然後又是「用力fing」到桌子上，有多少粒就fing多少下。最後就會發現全部都開了，得咗！