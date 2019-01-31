【年宵2019】行花市不如宅在家？　5個徵狀反映你已步入初老

面對年宵，細個時總會覺得很期待，不論是跟家人還是朋友都有樂趣，不過當你開始思考，今年去不去年宵好呢？你已經步入初老了。

小時候對出街總是有莫名其妙的期待

特別是一年的大事之一：年宵

不論是跟家人還是跟朋友

受感一下新年氣氛是例牌活動

不過隨著人愈來愈大

亦都開始愈來愈懶（Ｘ）

愈來愈需要休息（Ｏ）

開始對出街有點抗拒了

年宵人山人海不是個個喜歡去。（資料圖片）

【1.怕人多】

跟倒數及看燈飾不一樣

熱門的年宵地點來來去去得幾個

最熱門一定是維園

多人到不得了都是意料之中

以前覺得多人是熱鬧

現在就會覺得多人是麻煩

因為實在太逼了

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【2.嘢食貴】

以前會覺得一到年底

加上年宵的新年氣氛

使錢都特特別爽手

不過打過兼職甚至出來工作之後

就會對自己的銀包格外疼錫

不太捨得在年宵花錢了

【3.怕遠】

雖然地理上維園接近香港中心

不過「要過海」三個字令不少人卻步

動輒都要一小時交通時間

如果沒甚麼特別都不會想到維園

小編聽過最「偉大」的理由

就是入場支持朋友的檔口

朋友做到這個份上真是「唔話得」

+ 4 + 3 + 2

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【4.不捱夜】

要數年宵最有feel的時間

當然是年十三晚的最後關頭

人山人海之餘更有人流管制

而且要跟指定路線行

十一點入場沒一、兩點都不用走

回到家已經三四點了

如果買了東西的話更會拿到手酸

【5.留在家算了】

新年亦可以選擇在家中

跟家人一起過

累了就直接睡

你沒看錯

累了就直接睡

細心想一想其實在生活中

可以「累了就直接睡」的時間

其實不多的啊…

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新年留在家的話，累了就可以直接睡

說到底去不去年宵都是個人選擇

只是小編都注意到身邊的朋友

甚至是家中的兩老

都已經對年宵興趣缺缺

大家有冇類似朋友

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