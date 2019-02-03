食杯麵你唔會飲湯？　網民熱議：不喝湯的即食麵沒靈魂！

食即食麵和杯麵，應不應該飲湯？原來這是一個世紀難題，有網民在內地微博發文，結果引來逾7000個留言回應，更有網友怒吼：「不喝湯的泡面沒有靈魂！」

有網民在微博上忽發奇想

發帖詢問大家食杯麵時的習慣

他說：

原來有很多人吃泡麵不喝湯的嗎？ 剛剛問了兩個朋友，一個只吃麵不喝湯，另一個吃完麵倒掉湯再把麵渣吃完

結果引來大量回應

由即食麵到杯麵

總之凡有湯的麵

都有人熱烈討論

主要分成三個大派別

會喝湯 vs 不喝湯 vs 中立

【喝湯派：湯是靈魂】

一句講晒：飲，定唔飲？（Getty Image）

會喝湯的強調強調

湯麵是相輔相成的存在

絕對不可以分開

湯是杯麵的精華所在

一啖不喝就倒掉非常浪費

有網甚至說：

有時候只會喝湯而不吃麵

小編也是喝湯派

很喜歡其中一個留言：

不喝湯的泡面沒有靈魂！

一起來看看喝湯派的理由吧

相關文章：【科學實證】下雨天拉麵會變得更美味 奧妙竟然在於低氣壓？！

一定要喝，湯裏麵全部都是方便麵的精華，不能浪費了 知道湯很多鹽很多油很不健康 但是！！湯太好喝了！！不喝湯怎麽叫吃泡麵！！！ 有時候買泡麵就是專門喝湯，不吃麵，可能是個奇葩！ ​ 為什麽不喝湯，有的時候還專門為了喝湯泡麵的，湯的魅力無法抵擋 ​ 吃泡麵不喝湯，你是在侮辱泡麵 喝啊！反正吃泡麵已經意味著長肉，還在乎湯裏那點熱量？

+ 2

【不喝湯派：不健康】

有人認為食麵就夠了。（網上圖片）

很老套的理由

不過也很實在

更有網友指出

喝不喝湯與居住地區有關

因為即食麵的湯比較熱氣

住在南方的人來說相對不健康

亦有不少網友指出

現在杯麵的湯已經不及過去的湯了

現在的比較化學及油膩

杯麵本身已經不夠健康了

為什麼要令自己更不健康呢？

一起來看看他們意見吧！

從來不喝，因為覺得不夠健康，很多添加劑，但是又忍不住吃泡麵 ​ 從來不喝…而且調料也只放半包…過分的油膩！ ​ 小時候特別喜歡喝，現在覺得好油 ​！ 在廣東這麽濕熱的地方喝湯就等著上火吧！ 我主要覺得湯看著很臟！

相關文章：【米線地圖🍜第11碗】女生必試養顏之選！農米莊$58椰子雞湯米線

【中立派：看質素】

中位派覺得，喝不喝湯還要先看湯的質素。（網上圖片）

這班是比較嘴刁的朋友

他們會視乎湯的質素來決定要不要喝

但他們只是少數派

掀不起甚麼風浪

取決於湯好不好喝啊！像我現在固定吃的這款泡麵，就是因為湯好喝才得到這個地位的～ ​ 只喝湯達人的湯，酸辣味的超好喝 ​ 我喜歡喝湯，可是每次吃完麵就飽了喝不下去了 喝不喝湯不重要，泡的手法要講究！

相關文章：【6招心理學減肥方法 控制食欲全靠一個罐？】

你又是哪一派？分享一下你的杯麵哲學吧！