【龍咁威】6套90後好想有續集經典電影　怪獸公司　頭文字D

藝人鄭中基於演唱會上宣佈將拍攝電影《龍咁威3》，引起網民熱烈討論。 除了《龍咁威》外，有6套電影深得網民喜愛，更是90後集體回憶，至今仍未拍續集。

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（電影截圖）

【1】 古惑仔

上年9月的時候，《古惑仔》原班人馬主演了《黃金兄弟》這套電影，不少人都將當成它是《古惑仔》系列的其中一部。但事實上只有忠實粉絲才會知道，最原始的可是無法取代的。浩南哥、山雞、大天二這些名字，可說是港人的共同集體回憶。

（電影官方海報）

【2】 頭文字D

被網民稱為有最多神級對白的電影，《頭文字D》的每句對白都是有聲的：「我要買GTR」、「千祈唔好有同人鬥嘅心」、「發火啊！車手係應該有火架」，就連主題曲《一路向北》一樣神級。事實上，頭文字D都傳過不少次會拍續集，但就連導演麥兆輝都說不會再拍，看來這套經典都只可以，永遠停留在2005年。

（電影截圖）

【3】 那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN

當時一宣佈開拍《紅van》電影版的時候，不少人對其抱有非常大的期望。然而不少人於上映後狠批電影「爛尾」、「拍到一忽忽」，因此對於應否拍續集，網民的意見都不同。但大部分人仍期待有續集，稱應重新給他們機會去重拍。

（電影截圖）

【4】 怪獸公司

雖然早幾年拍了《怪獸大學》，但它都只不過是《怪獸公司》前傳。作為8、90後的童年回憶，有不少網民都好想看阿boo長大後，究竟是否和小時候一樣，衝進怪獸公司、還有沒有與毛毛大眼仔聯絡。《超人特攻隊》早前都繼10多年，再次推出續集。希望今年都可以聽到來自Pixar的好消息吧！

（電影截圖）

【5】哈利波特

《哈利波特》不只是香港人的童年，更是全球小朋友的童年讀物。離最後一集《死神的聖物2》上映，都已經過了8年。然而書本仍未正式地完結，舞台劇《哈利波特－被詛咒的孩子》正正是講述打敗佛地魔的十九年後，哈利和他的阿不思都有不詳的預感，覺得佛地魔會再次回來。作為一個哈迷，當然希望可以原班人馬地，將整個舞台劇搬上大銀幕。

（電影截圖）

【6】 D-9異形禁區

近年都出現了不少低成本製作，但又爆紅的電影，《D-9異形禁區》就是其中一套。電影去到最尾，外星人指「3 years, I promise」，會再次回去地球找男主角，很明顯地留下了拍續集的伏線。但直至過了10年，仍未有推出《District 10》的消息…