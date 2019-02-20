【日本旅遊觀察】為何日本藥妝店全都將紙巾放門前出售？

去過日本的朋友都知道，一般日本藥妝店很少將衛生紙擺在店門口，放在門口不僅容易被盜，還容易遭受風雨帶來的損失。那麼為什麼現在竟然有越來越多的藥妝店在門口擺放衛生紙呢？

不擔心被偷、被雨淋嗎？

原因有很多，首先是大家都能想到的因為店內空間小。小店鋪銷售面積有限，要想將商品都擺放在店裡還真有些困難，所以就盡可能靈活運用門口的空間，多擺放一些商品。

日本紙巾（日本通網）

在店門口擺放的商品首先最不可能的就是藥品和化妝品。這些商品不僅價值高，而且容易被盜，容易受到風吹雨淋招致損失。

雖然衛生紙也有被盜的可能性，也會遭受風雨損失，但是畢竟一包紙的成本還是比較低的，不至於有太大損失。而且衛生紙的包裝比較大，被盜的時候可以很容易發現。不結帳就順手拿走的話人們也容易看到。因此可以說衛生紙被盜的可能性比較低。綜合考慮，很多商家選擇把衛生紙擺在門口。

主要的原因是什麼呢？

衛生紙擺放在店門口最主要的原因是購買頻率高。衛生紙作為日用品購買頻率高，也是顧客比較關心的商品。把衛生紙放在門口能夠吸引許多顧客。就好像感冒藥的貨架前駐足的都是關心感冒的人群。

日本松本清藥妝店（日本通網）

其次，是因為衛生紙的價格低廉容易吸引顧客。一般來說日本藥妝店的衛生紙要比便利店的便宜。衛生紙也被日本商家作為“吸引顧客的商品”。很多藥妝店的門口還將紅色的泡泡字寫上價簽標注衛生紙的價格。把價格實惠的衛生紙擺在門口給人一種店內商品整體都便宜的感覺。如果把店裡的藥品、化妝品也附上紅色的價簽，會讓消費者覺得這些商品和衛生紙一樣實惠。

許多日本藥妝店的盈利模式是用價格相對便宜的食品、家庭日用百貨吸引顧客，這樣可以帶動高利潤率的藥品的銷售增長。例如，從WELCIA公司2018年2月的商品銷售利潤率來看，食品佔20.4%，家庭用雜貨佔26.7%，這兩類較低。然而藥品佔到38.9%，沖劑佔39.1%，化妝品32.9%。衛生紙作為家庭日用百貨以較低的價格銷售，利潤率也相對較低。

日本藥妝店琳琅滿目的商品（日本通網）

最後，是因為衛生紙容易保存，顧客可以買很多衛生紙回去作為囤貨。即便不是急用低價買回去囤起來也很划算。從這個層面講，衛生紙比食品更適合擺放在店門口。雖然很多廉價食品也容易吸引顧客，但並不是所有食品都可以長期保存。此外，對顧客來說一般的商品容易有喜歡和不喜歡的區分，不能像衛生紙那樣可以吸引到絕大部分顧客。例如穀物雜糧，雖然穀物可以保存一段時間，但是總有部分消費者不喜歡吃穀物，所以商家不會選擇把穀物擺在門口。從這個角度來說，衛生紙比食品更適合擺放在門口。

綜上所述，日本藥妝店把衛生紙擺放在門口是有充分的合理性的。

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