「海嘯炒飯」神還原日本神級浮世繪　價值竟高達3萬元！

你看過比《中華一》還高超的拋鑊技巧嗎！？一名網友在爆笑公社分享了這張照片，圖中男子一臉淡定地抓着大炒鍋的手柄，但鍋子裡的炒飯竟然翻得像瘋狗浪一樣，讓網友看了都驚呆，這究竟是什麼神技？不過就有眼尖的內行人發現這其中蹊蹺之處，真相曝光後才知道……要呈現這「海嘯炒飯」，竟然要先花3萬元港幣！

「傳說中的海嘯炒飯？」 「下一秒，飯應該都在地上了」 「要翻成這樣臂力要超強」 「只差沒有人在上面衝浪而已」 「只要有心～人人都可以成為食神！」 「炒飯可以炒出浮世繪」

日本浮世繪名作「神奈川沖浪裏」（●【爆笑公社】●）

眼尖的鍵盤柯南們也馬上發現不合理之處

「第一次看人家炒那麼大鍋飯 用小勺子的 哈」 「太假，拋鑊誰敢直接握鐵柄啊！」 「他的手能直接握住炒飯中的鍋子本身就是靈異了」 「會煮菜就知道這種鍋沒辦法這樣拋」 「這絕對不是真的……手勢跟握把的方向 絕對沒有辦法這樣拋鑊」 「把手在那個位置，這個份量的拋鑊可以拋這個方向，這如果是真的，這握力可能可以徒手捏爆汽車輪胎」

日本Youtuber「水溜りボンド」展現神級拋鑊技巧。（聯合新聞網）

其實真相是…

就像網友說的一樣，如果是真的炒飯根本不會這麼浮誇，不少人馬上就認出來，這其實是在微型展中有展出的炒飯模型；而照片中的這名男子是日本Youtuber「水溜りボンド」，他花了日幣43萬2千日圓（約港幣3萬元左右）買了這個食物模型，本來是要拿來整蠱朋友，後來也成功在網路上引起熱烈討論。

此食物模型價值大約港幣3萬元。（●【爆笑公社】●）

是說花3萬港幣來整蠱朋友……這成本會不會太高了啊？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】