【情人節】麥當勞推期間限定蛋糕　首設16元下午茶餐　3大注意位

麥當勞情人節新搞作！推出全新情人節期間限定「蜜桃軟心玫瑰蛋糕」，有「超值選」新選擇及下午茶餐登場！

一個肯陪你捱M記的女朋友，又或者你想做一個肯捱M記的女朋友，機會來了！麥當勞2019年2月13日起，推出全新情人節期間限定「蜜桃軟心玫瑰蛋糕」，陪大家一齊過情人節！

麥當勞推出情人節限定「蜜桃軟心玫瑰蛋糕」。

【注意1】蛋糕可以單買

麥當勞都抽情人節水，將於2月13日推出期間限定「蜜桃軟心玫瑰蛋糕」，聲稱蛋糕上玫瑰慕絲有淡淡玫瑰花香味，搭配蜜桃果醬。另外亦有一盒兩件的「蜜桃軟心玫瑰蛋糕禮盒裝」，附送心意卡，讓食客表達愛意。不過，麥當勞新聞稿上只提到顧客需於McCafé購買指定飲品一杯，才可以18元換購蜜桃軟心玫瑰蛋糕一件，或一盒兩件禮盒裝。發言人其後透過電話向《開罐》表示，食客其實可以提出單買蛋糕，單售25元，禮盒裝則是39元。

此外fans注意，蛋糕供應地點不包括合和中心McCafé；飲品不包括樽裝飲品，而加配「蜜桃軟心玫瑰蛋糕」的優惠價錢，不適用於機場離境大堂，及機場禁區離境東大堂之McCafé。

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【注意2】山頂、馬場及機場冇「芝蛋脆雞飽」

此外，由2月14日起，麥當勞「超值選」加入新選擇「芝蛋脆雞飽」（售價12元）、脆香雞翼2件（售價10元），以及Oreo麥旋風（售價13元）！注意「芝蛋脆雞飽」於山頂、馬場及機場麥記都沒有發售。

麥當勞全新推出的「芝蛋脆雞飽」。

「超值選」有新選擇，加入了脆香雞翼和Oreo麥旋風。

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【注意3】下午茶餐只限星期一至五下午

另外，情人節起麥當勞逢星期一至五首設「A+B下午茶餐」，於星期一至星期五下午2時至6時供應，售價16元，食客由A區及B區食品各點一款，主要是飽類配飲品，不適用於 24 小時麥麥送。另外，原本個別分店無下午茶餐，麥當勞其後決定全線供應。

「A+B下午茶餐」亦會同步推出。

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