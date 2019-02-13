明愛專上學院禁學生辦邱比特活動　學生會：校方要求增加學術元素

明愛專上學院學生會早前打算舉辦「邱比特」活動，卻被校方阻止，學生會昨晚（12日）發表聲明，進一步披露申辦過程，透露校方以「鼓吹戀愛」為由反對，堅持為活動改名，以及在活動中「加入學術元素」。

學生會早前回應《香港01》表示，對於不獲校方批核活動感到可惜。而學生會在最新聲明中透露，早於去年12月18日，已經向校方呈交年度計劃書，當中包括「明愛邱比特」系列活動。及至今年1月29日，校方開始要求學生會就活動作出調整，要求學生會加入講座、工作坊等活動，以增加教學元素，並配合學術要求。

學生會聲明更透露，校方表示「學生未必清楚知道自己所需，學校比學生更清楚學生的需要，質疑本聯會舉辦這些活動會令學生有一段不美好的關係」，並堅持於活動加入學術元素。

學生會聲明全文：

內文引述學生會會長表示，學生會應從學生的利益及意願為首選，並表示，在公眾諮詢大會中，「收到許多同學意見及建議，表示有興趣並期待於本聯會當選後參與此活動」。

內文指出，校方代表回應，指學生未必清楚知道自己所需，學校比學生更清楚學生的需要，質疑活動會令學生有一段不美好的關係，並堅持於活動加入學術元素。

校方指「邱比特」是愛神，有鼓吹拍拖之嫌。（明愛學生會facebook截圖書）

聲明中又透露，校方同時認為「明愛邱比特」的名字以及活動內容並不適當，指「邱比特」是愛神，有鼓吹拍拖之嫌，海報上「想出pool？」、「唔想A住grad？」等字句涉及愛情，建議將活動名稱改為「明白有『情』」，並修改海報字句。

另一方面，內文指校方認為，「匿名配對」參加者只能參與單人配對，是鼓吹同學談戀愛，活動名稱有如婚介公司或Speed dating活動，直言不應在學校舉辦，並建議活動名稱改為「明明白白你的心」。

直至本月初，學生會認為校方改版後的「匿名配對」，已失活動原意，因此撤回申辦有關活動，但仍堅持舉行「定『情』信物」影相活動。不過校方建議改名為「明『相』你」，加上在財務撥款問題為上遇到阻撓，校方又指審批需時，令活動將未能如期進行。學生會經討論後，最終決定將事件始末放上社交平台。

網民對於明愛校方的要求感到莫名其妙。（資料圖片）

網民對於明愛校方多番阻撓活動，更表示自己更明白學生需要感到可笑，笑問「幾時搞返個傳心師課程？」，又嘲笑校方的改名功力，「明明白白你的心，有聲」、「學校係改名上既創意真係無得頂」、「老人院活動先會呢啲名」，又指校方要求在活動中加入學術元素無理，「即係想點？請個A380講經驗？定講邱比特歷史？」、「拍拖都要交報告，攞grade咩？班人咁樣面唔紅？」

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會「Fathom」，本月10日在facebook公佈，校方以「不想鼓吹同學談戀愛」為由，拒絕批准情人節「明愛邱比特」活動，引網民批評，學校不如改名叫「明愛專上小學」、「明愛暗戀補習社」。

詳細報導：明愛專上學院禁學生辦「邱比特」活動 「不想鼓吹同學談戀愛」