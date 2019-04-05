4個動畫角色之家　小新超有錢、大雄家超大　你最想入住哪個家？

小時候看動畫，都會想像如果可以生活在那些超大的家，又或者有自己的房間。這四個經典動畫的家，你又最想住在哪一個？

1.《多啦A夢》— 野比大雄家 █ 所在地：東京都練馬區月見台 █ 居民：父親．野比大助／母親．野比玉子／長子．野比大雄 （野比伸太）／機器人．哆啦A夢（個體編號MS-903） █ 結構：典型日式木構二層住宅 █ 規模：地上兩層樓，連庭園

作為國民卡通片的《多啦A夢》， 大雄的家一定榜上有名，熟識程度堪比自己屋企。小時候，常以為大雄是廢青的始祖，但有眼利的網民卻發現，大雄原來超醒目，體能勁好，而且經常出現的場景—野比家，放諸現今日本而言，簡直就是豪宅！不只浴室超大，還有庭園，在大雄經常被媽媽罰打掃的場景經常出現。

2.《櫻桃小丸子》— 小丸子家 █ 所在地：靜岡市清水區 █ 居民：爺爺．櫻友藏／奶奶．櫻小竹／父親．櫻廣志／母親．櫻菫／ 長女．櫻咲子／次女．櫻桃子 █ 結構：木造 █ 規模：地上1層樓

櫻桃家

走溫情路線的動畫小丸子，是傳統的日式設計，而且還有最令人羨慕的日本暖桌，可惜在香港如果客廳可以放得下暖桌的話，一定非富則貴。而且可以容下三代同堂的家庭，這間屋子絕對稱不上是小屋了，難怪大家都可以開心地生活。

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3.我們這一家 █ 所在地：東京都西東京市 █ 居民：父親．花爸／母親．花媽／長女．橘子（立花橘子）／長子．柚子（立花柚彥） █ 結構．工法：鋼筋混凝土結構 █ 規模：地上4層樓（4樓部分）

我們這一家。

《我們這一家》的故事非常有趣，一家人之間的互動窩心得來非常有共鳴。順帶一提，香港的動畫配音非常貼地，近來宣佈重回樂壇的吳卓羲的首本名曲《別怪她》，亦是花師奶的首本名曲，不知道後續推出之後，花師奶會否再度一展歌喉呢？

4.蠟筆小新 █ 所在地：埼玉縣春日部市雙葉町 █ 居民：父親．野原廣志／母親．野原美冴／長子．野原新之助／長女．野原向日葵／狗．小白／寄宿者．小山夢冴 █ 結構．工法：木造 █ 規模：地上2層樓

野原家。

小新家是富戶早已人所共知，不少朋友都已經分析過他到底有多錢，例如有三部洗衣機等，以及大量錄像機、投影機、錄音機、CD機、傳真機等等，連小白的小狗屋都要近3000元港幣，而且內裡還有室內跳高的房間，實在是......太奢侈了。

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