迪士尼Top 30動畫電影排行榜　第三位都識才是真fans？！

無論你3歲還是80歲，都總會看過至少一套迪士尼動畫電影。作為動畫界龍頭，有沒有那一套迪士尼電影是你最喜愛的？ 外國傳媒「The Independent」近日評選出30套最佳迪士尼動畫電影（不包括彼思出品動畫），以下的電影你又看過了多少？

第10位 – 阿拉丁（1992）

今年將會有真人版上映的《阿拉丁》排行第10位。動畫版當年憑著Robin Williams配音燈神的出色表現，成為迪士尼家傳互曉的角色之一。而當中的一曲《A Whole New World》更是迪士尼樂園放煙花必備神曲之一，令很多女觀眾聽到眼濕濕。

第9位 – 愛麗絲夢遊仙境（1951）

妙妙貓、瘋帽子、紅心皇后，一堆耳熟能詳的名字足見《愛麗絲夢遊仙境》有多經典。迪士尼在50年代成功製作出一套顏色豐富，有眾多人物穿插的奇異國度，在今日看來都是一個超卓的成就。

第8位 – 鐘樓駝俠（1996）

有別於一般以俊男美女掛帥的公主電影，《鐘樓駝俠》是以一堆醜角為主的迪士尼電影。故事內容涉及宗教、種族、歧視，甚至殺嬰等一般家長指引類別的題目，但仍然可以適合小朋友收看，可見迪士尼對故事掌握的成熟程度。

第7位 – 扮嘢小魔星（2002）

或許已沒有人記得《扮嘢小魔星》這個電影名，但史迪仔與妮露這兩個角色你一定知道。作為一個外星生物，史迪仔的搗蛋挑皮成功吸納了一大堆粉絲。電影當中描述家人與朋友間的愛雖然有點老套，但卻窩心動人。

第6位 – 木偶奇遇記（1940）

有多少人小時候真的以為說謊後鼻子就會變長？《木偶奇遇記》作為一套1940年的動畫，除了教導小朋友正確的價值觀外，小木偶希望變成真正人類的思維，其實與現今很多講及機械人或AI與人類關係的題材一脈相成，可見這套動畫當年有多前衛。

第5位 – 小魚仙（1989）

在80年代，迪士尼曾經經歷了一連串失敗的動畫製作經歷，直至《小魚仙》的誕生。作為公主系列之一的人魚公主，亮麗的票房成績燃點起迪士尼對公主系列的希望，在迪士尼影業上享有一個特別的位置。而且《Under the Sea》也是迪士尼樂園必備歌曲之一。

第4位 – 睡公主（1959）

或許《睡公主》的劇節相當老套，但它成功塑造了一個高貴又典雅的經典女奸角Maleficient。迪士尼甚至為了她請來Angelina Jolie重新製作了真人版電影《黑魔后：沉睡魔咒》，少數反過來以經典奸角作為主角的電影。

第3位 – 幻想曲（1940）

相信很多讀者都沒有看過這套《幻想曲》，但大家在香港迪士尼樂園看過「米奇幻想曲」，當中一段描述會自己行動的掃把與水桶，就是取材自《幻想曲》這套電影。它是由7部古典音樂組成，是世界上第一部使用立體音響的電影。運用古典音樂加上動畫影片的結合，令它在世界電影史上擁有一個特殊地位。

第2位 – 美女與野獸（1991）

大家可能對Emma Watson的真人版《美女與野獸》記憶猶新，而忽略了91年動畫版的震撼。當中男女主角在大廳跳舞，首次運用了電腦技術在動畫電影上，畫出環迴360度的畫面，是動畫電影史上一個里程碑。再加上奧斯卡得獎金曲《Beauty And The Beast》，絕對是浪漫動畫電影經典中的經典。

第1位 – 獅子王（1994）

即將重製為真動物版的《獅子王》無可爭疑地成為第一位，外謀評論為「史上最偉大的電影之一」。當BB辛巴被抬起，整個大草原的動物一起鞠躬，配上《Circle of Life》的音樂，一幅壯麗的非洲大草原鏡頭，可能是迪士尼史上氣勢最磅礡的動畫場面。珠玉在前，實在難以想像今年重製的真動物版，看著丁滿與彭彭唱《Hakuna Matata》，到底會是什麼模樣。

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