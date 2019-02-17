鈴木？全部都係鈴木？　日本電單車賽8位選手全部同姓

香港人身邊總有個叫「嘉欣」、「浩然」、「家俊」朋友，日本人名字可能不易「撞名」，但姓氏則不然。 早前日本一個電單車賽事中，同場8位選手，竟都巧合地姓「鈴木」。

中學的時候，如果一班有幾個人撞名的話，都已經很容易令老師混淆。如果一場比賽中所有選手都是同一個姓的話，應該會引起觀眾和旁述員大亂，可是這個情況正正就出現在日本的電單車大賽上。

（影片截圖）

旁述不停「鈴木」連發

這個上星期於日本濱松市舉辦的「G1電單車大賽」，其中一組預選賽被稱為「鈴木選拔」。原因就是因為8名選手都是姓鈴木。他們比賽的影片亦因而於網絡上瘋傳，看到主播在瘋狂「SUZUKI」連發，短短幾十秒就說了十多次「鈴木」。但在旁述的時候都沒有慌亂，「由第一到最尾全部都是鈴木」、「鈴木清就是最強的鈴木」。不少網民都大讚這位主播的口條清晰，同時亦笑指這段影片極洗腦。

↓↓↓點擊圖片看哪個才是「最強田中」↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

可能有人會覺得「有冇咁巧合」？事實上，這是主辨單位刻意安排的，負責人橋野隆太郎表示，安排同姓的參賽者一同比賽的原因，是為了令觀眾覺得有趣，又同時可以在網絡上製造話題，令更多人留意電單車的賽事。不止「鈴木選拔」，其實在十年前亦有出現過「田中選拔」，不過是在福岡市的飯塚市，當時亦選了「最強田中」。