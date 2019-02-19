【人情公價】90後IG網紅新娘話Buffet好貴　溫提人情要多要簽名

人情何價？近日Whatsapp瘋傳一則90後IG網紅新娘的「溫馨提示」，提醒各位出席的親友，不要因為是Lunch Buffet而少付人情，因為「酒店的Buffet係好貴的」。更指明要收現金而非禮券，最後更提醒親友「人情嘅利是封係要寫低你個名」！

據悉，該IG網紅新娘，經營一打卡Café，WhatsApp瘋傳她向親友發出的「溫馨提示」：

咁講會有啲尷尬，希望你吾（唔）好介意呀

同埋我叫左（咗）好少人，

所有人加埋係 9-10 圍，

所以叫得都是我喜歡的

就係咁既（嘅），

因為聽到有人以為可以吾（唔）洗比人情，

淨係比結婚禮物就得

但以我所知及問過人，去飲係一定比人情

(亦都有結左（咗）婚既（嘅）人講番收過吾（唔）係錢，而係 Coupon)

為免發生呢啲事件，我溫馨提示大家

另外今次既（嘅）愉景灣酒店 buffet 係好貴的

人頭算的（因為有朋友話以為係 lunch buffet 就平好多）

希望大家明白結婚已經要用好多錢，

冇理由要我地每位倒貼幾百蚊架（㗎）嘛

同埋人情既（嘅）利是封係要寫低你個名的