【人情公價】90後IG網紅新娘話Buffet好貴　溫提人情要多要簽名

人情何價？近日Whatsapp瘋傳一則90後IG網紅新娘的「溫馨提示」，提醒各位出席的親友，不要因為是Lunch Buffet而少付人情，因為「酒店的Buffet係好貴的」。更指明要收現金而非禮券，最後更提醒親友「人情嘅利是封係要寫低你個名」！
據悉，該IG網紅新娘，經營一打卡Café，WhatsApp瘋傳她向親友發出的「溫馨提示」：
咁講會有啲尷尬，希望你吾（唔）好介意呀
同埋我叫左（咗）好少人，
所有人加埋係 9-10 圍，
所以叫得都是我喜歡的
就係咁既（嘅），
因為聽到有人以為可以吾（唔）洗比人情，
淨係比結婚禮物就得
但以我所知及問過人，去飲係一定比人情
(亦都有結左（咗）婚既（嘅）人講番收過吾（唔）係錢，而係 Coupon)
為免發生呢啲事件，我溫馨提示大家
另外今次既（嘅）愉景灣酒店 buffet 係好貴的
人頭算的（因為有朋友話以為係 lunch buffet 就平好多）
希望大家明白結婚已經要用好多錢，
冇理由要我地每位倒貼幾百蚊架（㗎）嘛
同埋人情既（嘅）利是封係要寫低你個名的
「溫馨提示」Whatsapp 在網路瘋傳，引起不少網民熱議，有網友更批評：「請飲同自費夾錢食飯係兩件事，如果夾錢食lunch 係咪要揀個大家都同意既地方？」、「結婚請飲要賓客畀錢已經無道理，點解要出席仲畀錢替人臉上貼金？既然想好朋友見證喜悅，係咪你出錢請朋友嚟自己婚宴先夠誠意？」
新娘強調「酒店的Buffet係好貴的」， 所以只收現金，謝絕禮券，不然「冇理由要我地每位倒貼幾百蚊」。雖然如新娘所言，「有朋友以為Lunch Buffet就平好多」，究竟Lunch Buffet的婚宴價格是多少？據該酒店2017年的收費詳情，120位用的西式自助餐收費 $99,880，平均每位 $ 832。
▼該酒店婚宴收費及菜單參考▼
據新婚網站2018年結婚消費調查結果，婚宴人情價中位數多年多年不變。Cocktail Party、中西式午宴人情參考中位數為$800；高級酒樓$800；一般酒店$1,000及高級酒店$1,200。不過人情參考價只供參考，重要的都是心意。
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