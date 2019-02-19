【內附人情公價】90後IG網紅新娘　溫提親友人情要多、要簽名

人情何價？近日Whatsapp瘋傳一則90後IG網紅新娘的「溫馨提示」，提醒各位出席的親友，不要因為是Lunch Buffet而少付人情，因為「酒店的Buffet係好貴的」。更指明要收現金而非禮券，最後更提醒親友「人情嘅利是封係要寫低你個名」！

據悉，該IG網紅新娘，經營一打卡Café，WhatsApp瘋傳她向親友發出的「溫馨提示」：

咁講會有啲尷尬，希望你吾（唔）好介意呀 同埋我叫左（咗）好少人， 所有人加埋係 9-10 圍， 所以叫得都是我喜歡的 就係咁既（嘅）， 因為聽到有人以為可以吾（唔）洗比人情， 淨係比結婚禮物就得 但以我所知及問過人，去飲係一定比人情 (亦都有結左（咗）婚既（嘅）人講番收過吾（唔）係錢，而係 Coupon) 為免發生呢啲事件，我溫馨提示大家 另外今次既（嘅）愉景灣酒店 buffet 係好貴的 人頭算的（因為有朋友話以為係 lunch buffet 就平好多） 希望大家明白結婚已經要用好多錢， 冇理由要我地每位倒貼幾百蚊架（㗎）嘛 同埋人情既（嘅）利是封係要寫低你個名的

新娘「溫馨提示」引網民熱議

「溫馨提示」WhatsApp 在網路瘋傳，引起不少網民熱議，有網友更批評：「請飲同自費夾錢食飯係兩件事，如果夾錢食lunch 係咪要揀個大家都同意既地方？」、「結婚請飲要賓客畀錢已經無道理，點解要出席仲畀錢替人臉上貼金？既然想好朋友見證喜悅，係咪你出錢請朋友嚟自己婚宴先夠誠意？」

新娘強調「酒店的Buffet係好貴的」， 所以只收現金，謝絕禮券，不然「冇理由要我地每位倒貼幾百蚊」。雖然如新娘所言，「有朋友以為Lunch Buffet就平好多」，究竟Lunch Buffet的婚宴價格是多少？據該酒店2017年的收費詳情，120位用的西式自助餐收費99,880元，平均每位832元。

▼該酒店婚宴收費及菜單參考▼

婚禮顧問：無必要畫公仔畫出腸

曾為不少名人及富商辦婚禮的婚禮顧問歐惠芳回覆《香港01》表示，人情乃「客人畀面嘅情份」，並非入場費和餐券費。她續指， 一般擺酒都是蝕難有賺，蝕少就當賺。 賓客人情屬「開心錢，幫補下」，但切勿當作餐券費。



歐表示，人情多少需考慮不同因素，例如賓客與一對新人的親疏、輩份、擺酒地點等。現在普通屋邨酒樓人情約600元；中價酒樓約800元至1,200元；一般酒店擺酒入門價都要過萬元一圍，賓客付1,000元至1,200元人情屬合理；如去到高級酒店可能要1,500元至2,000元。她又指，既然如短訊中所指親友「唔熟唔請」，大家都會「識做」，如今「畫公仔畫出腸」，顯得不夠得體。

據新婚網站2018年結婚消費調查結果，婚宴人情價中位數多年多年不變。Cocktail Party、中西式午宴人情參考中位數為800元；高級酒樓800元；一般酒店1,000元及高級酒店1,200元。不過人情參考價只供參考，重要的都是心意。

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