BTS粉絲準備好未？　Monopoly x BT21推聯名周邊　即睇有乜新品

最萌的宇宙明星 BT21 周邊商品全方位入侵我們的生活，2019年才剛開始，他們再度與韓國 monopoly 專賣店聯名推出一系列實用又可愛的生活小物，讓才剛過完年、領完壓歲錢的我們，又要打開荷包通通貢獻出去了啊～

1. 三層A4文件夾

其實 BT21 與 monopoly 去年首次聯名時就有推出過文件夾，這次只是換了一款有點像美式漫畫般的全新圖案再發行，是不是很可愛呢？它除了可愛也很實用，一共有三層的分隔，讓我們可以簡單又輕鬆地做文件分類，尺寸是22 x 31公分，一個定價是韓幣3,500元 (約港幣25元)。

▼▼▼三層分隔的文件夾太方便了吧！（按圖放大）▼▼▼

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2. PP文件袋

一樣是用來收納文件的 PP文件袋，定價是韓幣3,200元 (約港幣22元)，尺寸是32.5 x 24公分，我個人覺得很適合用不同的成員來收納不同科目的講義或考卷，學測、統測… 等各種大考即將登場，考生們在讀書時，身旁還有 BT21 的陪伴，壓力是不是感覺瞬間少了一半啊～

▼▼▼看著文件袋的BT21太療愈了！（按圖放大）▼▼▼

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3. 貼紙

這次的新商品還有這七款貼紙，除了A款與B款一張是韓幣1,800元 (約港幣13元)，C款～G款都是一張韓幣1,000元 (約港幣7元)。身為一名平常有寫手帳習慣、文具控的我，當看到這些可愛，價格又是自己能負荷的範圍時，腦中有一個聲音喊著「全部買回家」！你們有嗎？

▼▼▼又便宜又可愛，BT21貼紙怎能錯過！（按圖放大）▼▼▼

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4. 牆壁 / 玻璃裝飾貼紙

是的！沒有錯，除了一般的小貼紙外，BT21 也推出了A4大尺寸的牆壁 / 玻璃裝飾貼紙，一張售價是韓幣5,000元 (約港幣35元)，很適合貼在房間牆壁或玻璃做裝飾，每天回到家看見他們的心情就是好啊！如果有買不同的成員，還可以進行不同的組合搭配唷！

▼▼▼我要把BT21所有成員貼在房間裡欣賞！（按圖放大）▼▼▼

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5. 吊飾

終於來到最後一樣新品了，大家的荷包都還好嗎？

這款吊飾也是首次聯名就有推出過的商品，一個是韓幣13,000元 (約港幣91元)，當初的造型只是成員們站挺挺的樣子，但這次加上不同的動作，像是搓臉頰的 CHIMMY、運動的 COOKY、睡覺的 KOYA、玩滑板的 MANG、吃麵包的 RJ… 等，讓可愛程度瞬間再加100分！

▼▼▼令同桌也覺得萌的BT21吊飾（按圖放大）▼▼▼

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上述這些商品目前可以透過 monopoly 的線上賣場購買，也提醒大家購物還是要量力而為唷！

【本文獲「Kpopn」授權轉載，原文：壓歲錢全都貢獻在這啦！monopoly x BT21 全新聯名商品每樣都好想要】