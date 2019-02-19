BTS防彈少年團誤傳私生飯闖直播　公司澄清：確認是工作人員

日前BTS防彈少年團在福岡，進行日本巨蛋巡迴演唱會《BTS WORLD TOUR 『LOVE YOURSELF』～JAPAN EDITION 》。完成演出後，適逢18日是成員J-Hope生日，7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin和SUGA就在酒店開直播慶祝。期間疑似私生飯女子開門進入，成為網上熱話。

事緣BTS防彈少年團直播期間，清楚可見一名女子在門後探頭，更有人指她擺出V字手勢。同一時間，有幾位來自日本的私生飯，在網上上傳在組合同一酒店走廊奔跑的影片，以及幾張聲稱是在「J-Hope房間洗手間」自拍的照片，因此不少A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）指出，該名女生是一位日本私生飯。事件鬧大後，不少粉絲去信BTS防彈少年團所屬公司BigHit娛樂，斥責公司未有對藝人作出最大的保護。

BTS防彈少年團直播期間，疑似私生飯的女生意外闖入房間？（網上圖片）

更多日本私生飯疑似闖入直播證據：

公司回應事件前，柯南上身的粉絲已立即人肉搜索出，該名疑似闖入直播的私生飯，並在網上公布其全名、出生日期和住址等個人資料。而昨天BigHit娛樂終於發聲明回應事件，表示經確認後，證實出現在直播中的女子是工作人員。並且講到酒店房間不是外部人員可以進入的地方，公司有徹底保護旗下藝人，以消除粉絲的憂慮。其後亦有眼利的粉絲發現，BTS防彈少年團直播期間曾有一名黑衫工作人員，在成員背後彎腰離開房間，力證7人當時安全。

疑似私生飯的日本女生，經人肉搜索後，個人資料在網上被公開。（網上圖片）

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