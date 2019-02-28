【暗黑料理】買壽司回家竟被媽媽煮熟？！　網民：只能說太有創意

日式料理中怎能不提壽司？魚生與醋飯的結合，令不少人為之著迷。 近日就有網民在Facebook「爆料公社」發文，大爆自己的朋友在超市購入一盒壽司後，壽司的下場竟然變成這樣......

這是網友在超市買回家的壽司，這時候還是正常的很......（爆料公社@facebook）

一位台灣網友在Facebook群組「爆料公社」大爆朋友遇到的「奇事」！他的朋友在台灣大型超市Costco購入壽司拼盤一盒，有帶子、三文魚、吞拿魚及三文魚籽四款壽司，十分豐富。

壽司慘變海鮮炒飯。（爆料公社@Facebook）

打算從雪櫃拿出壽司「開餐」之時，媽媽竟然端出這碟「料理」！原本色彩鮮豔、令人垂涎欲滴的壽司拼盤，竟變成一碟熱騰騰的海鮮炒飯，令該網民哭笑不得，但最後還是把媽媽的暗黑（X）愛心（O）料理吃光光。

網民最關心的竟然是為何飯都不會炒散。（網上截圖）

此帖一出，惹來不少網民爆笑並留言，更有眼利網民指出「為何炒飯的飯都不會散開？」「炒飯要粒粒分明才好吃！」

👇👇👇按圖看網民爆笑反應👇👇👇

其實各式各樣的媽媽版暗黑料理早已流傳網絡，近日香港亦有網民於討論區求救，指媽媽每日都製作麥提莎湯丸，而這款料理的外表實在太衝擊了......以下暗黑料理，不看圖片說明，你還可以認出它們的真身嗎？

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