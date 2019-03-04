《怪獸2》蛇女金秀賢爆荷里活電影5大保密辣招　出入要穿斗篷？

說到金秀賢，可能你會想到《來自星星的你》的Oppa，但通過《復仇者聯盟2》和《怪獸與葛林戴華德之罪》，大家開始認識另一個女性金秀賢–Claudia Kim。 早前她在韓國綜藝節目《全知干預視角》中擔任嘉賓，大爆自己參演荷里活電影時，經歷過的一連串嚴密保安工作。

（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

【1】需親筆簽同意書

金秀賢指通過試鏡後，

要先與片商簽保密同意書，

看過很厚的合約後，

再親筆簽名，

以示同意保密協議，

之後才會收到劇本。

（《全知干預視角》截圖）

【2】用App睇劇本雙重密碼認證​

劇本並不是大眾所認知的

厚厚的實體劇本，

荷里活演員需透過特別的

手機App才能閱讀劇本，

而且開啟程式時需要密碼，

選擇劇本時亦另需密碼。

（《全知干預視角》截圖）

【3】劇本24小時閱後即焚

登入程式後不代表擁有劇本，

為了達到高度保密，

當演員點開劇本閱讀後計算，

24小時便會自動刪除，

時間過了就不能翻看，

想留為紀念？

Sorry，不可以。

（《全知干預視角》截圖）

【4】偷拍即炒

進入拍攝階段，

片商為防止有記者偷拍過程，

錄影廠範圍會佈滿樹木和欄杆。

此外，如果發現演員

偷拍內部環境，

就會被取消拍攝資格。

如向外界透露有關內容，

就要付出比違約金更高的賠償金。

（《全知干預視角》截圖）

【5】出入要穿斗蓬

除錄影廠重重保密外，

演員出入一樣要小心。

金秀賢表示，

為免角色造型被曝光，

演員穿梭於錄影廠，

抑或放工、放飯時

都要披上長斗篷，

確保由頭到腳都不會被拍到。

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