【冇得靠父幹】為何日本父母不會為子女買樓？

新婚夫婦最常被問到的問題可能就是：「你買房了嗎？」可是年輕人們剛工作不久，怎麼可能有錢買房子呢？所以大部分都是父母幫忙買房子，或者付首期。

但是在日本，85%的年輕人結婚都是租房子過日子，還有10%是在公司宿舍住或和父母一起住，僅僅有5%的人是自己買房子住的，跟香港分別真的很大。而日本的父母基本上都不會給子女買婚房，也很少有老爺奶奶和子女一起住的情況。

日本人鮮有三代同住一家。（標準日本語）

那日本父母為甚麼不給子女買房子呢？

其中一個原因是因為日本的“贈予稅”，這個稅金制度很大程度限制了父母給孩子買房。在日本，父母給子女買房子屬於“贈予”行為，那就要交“贈予稅”。這個稅金還不少呢，基礎扣除為60萬日元，房價越高收稅越多，最低一級稅率為10%，最高一級稅率高達75%！給子女買房的話，這麼大一筆銀子就沒了，可能比搶錢都來得快。

“贈予稅”天價嚇死人。（標準日本語）

如果父母以自己名義買好房子，再給成年後的孩子免費居住也是不行的。子女住在父母的房子裡，也需要根據當地房租的均價，每月向父母支付房租並繳納稅款，不然就是在偷稅漏稅。

這麼一來，從金錢方面白白的要交這麼多稅，日本父母就很沒有必要給孩子買房了，不如讓他們直接出去租房子了。其次日本家庭是比較注重孩子的獨立精神的，日本子女成年之後，基本上都會搬出去租房子住，有多少收入就租多好的房子。想買房子也都需要年輕人自力更生。

但是日本的租房市場都很完善，對比之下也完全沒有買房的必要。日本租房不怎麼出現突然被房東趕走、突然房租漲價的情況，住起來也很有安全感。租房中出現任何問題也都可以聯繫房東來解決，自己省麻煩。還可以根據工作調動，隨意更換租房位址，不會被房子捆綁着，也不會被房貸束縛着。

日本租樓文化與香港大不同。（標準日本語）

而日本買房子每年都要交房產稅，叫做“不動產固定資產稅”，稅率為1.4%，房子越貴交錢越多。房子的管理費和維護費也挺多，相對來說，就沒有租房子那麼有優勢。

另外日本房子和汽車一樣，從購買之後就是在貶值的。不知道大家有沒有看過日劇《你家是我的事》，是北川景子演的。其中有一集，一位有錢人想要賣掉以前的豪宅，當時3億日元購入，結果卻要以1.5億日元轉賣。

《你家是我的事》宣傳照

看劇的觀眾都覺得不可思議！轉手賣房居然跌了一半的價格？！這要是在香港，房子價格估計能番好幾倍了。所以，國情經濟等方面的不同，也使得港、日兩地在買房租房上的習慣有很大不同。但無論如何，房子住的安心，那才是最重要的。