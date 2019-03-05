日本網民懷念舊香港4件事　感嘆：回歸前去過實在太好了　

近日《日本經濟新聞》引用香港中文大學2018年的民調，指有51%的本港年輕人希望移民，引起日本網民熱烈討論，紛紛表示理解，感嘆香港漸漸失去吸引力。

不少日本人眼中，九龍城寨是極具香港特色的地方，圖為日本川崎倉庫遊戲機公園重現九龍城寨面貌。（Twitter@eseya_kk）

《日本經濟新聞》該篇報道在日本5ch論壇引起熱烈的討論，網民紛紛表示理解為何香港年輕人想要移民，因為近年香港於不同方面都慢慢失去優勢及其獨特的魅力，導致不少人表示不想再到香港旅遊。

【1】東西文化混雜風貌漸漸消失



不少日本網民表示很喜歡以往香港的文化風貌，同時擁有東西文化特色，又舉例指九龍城寨是承載著香港歷史發展的建築，認為九龍城寨尚存的時代，才算是真正的香港。另有網民又提到，印象中的香港街上都掛滿霓虹燈招牌，現時卻已漸漸消失。

【2】購物天堂、美食之都



不少日本網民亦表示很喜歡以前的香港，因為以往香港物價沒現時高，也是公認的美食及購物勝地。可惜近年因為內地遊客愈來愈多，導致旅遊體驗愈來愈差，內地客源源不絕，亦間接令住宿和飲食消費成本持續增加，令香港失去旅遊城市吸引力。

【3】再沒功夫巨星



以往的香港給日本人其中一個印象就是盛產功夫巨星，除了聞名世界的李小龍外，在日本人口中亦常會聽到成龍及洪金寶的大名，當年功夫電影百花齊放的景象仍為日本網民津津樂道。

【4】舊啟德機場



亦有網民表示十分懷念香港舊啟德機場，當時降落前能近距離欣賞香港著名的夜景。亦認為現時的國際機場十分沒趣，而且現時只會把香港當作中轉站，一落機便直接前往深圳。

仔細想想，日本網民們的確言之有物。近年香港除了樓價不斷攀升外，環境、文化、生活素質等等均呈下降趨勢，亦難怪超過一半的年輕人想移民吧...

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