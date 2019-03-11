日本酒店盤點被住客偷走物品　電視機竟上榜　還有一樣更誇張？

開罐
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有不少人到外地旅遊時，臨走前總會把房間裡能拿走的都全掃光，好像不拿便會吃虧似的。

實際上帶走酒店用品是沒問題的，但太過貪心便有可能變成偷竊犯啊！

日本酒店業界表示經常被不法帶走房間裡的物品。（めざましテレビ）

超過6成市民曾帶走酒店用品

近日日本早晨節目《めざましテレビ》街訪100名市民，發現有63%市民曾帶走酒店用品。其中拿得最多的是牙刷、牙膏、綿花棒等衛生用品；其次是毛巾及拖鞋。

有63%市民表示曾帶走酒店用品，當中最多是衛生用品、毛巾及拖鞋。（めざましテレビ）

離奇被偷的4件物品

節目同時對25間酒店及旅館進行調查，發現有不少客人曾帶走超離譜的物品。包括公眾浴場全部大支裝洗髮水、沐浴露離奇失蹤，誇張的還有電視機及床整個帶走...

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有甚麼不能帶走？

有酒店經理表示房間裡常見被非法帶走的物品有風筒、充電器、攬伴匙等等，導致平均每月損失2萬円。

點擊圖片觀看房間裡有不能帶走

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有甚麼能帶走？

基本上一次性的消耗品都能拿走，常見的有衛生用品、茶包、即棄拖鞋等等。主題樂園的酒店裡，不少印有角色的消耗品也能讓客人帶走，以作紀念之用。

大家去旅行時要注意囉！不然便會被人家當成小偷了。不過令人最在意的是，那個將整張床帶走的神人究竟是怎麼辦到的？

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