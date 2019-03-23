【宿舍公敵】M巾、食物、錢　住Hall總會默默消失的8樣物品

近日有中大學生在「CUHK Secrets」投稿，指自己將雨傘放在傘架，下課時卻不翼而飛，懷疑被其他同學「Jam走」（「Jam」是潮語，意思是順手牽羊擅自拿走），因此投稿除了希望找回雨傘，亦想表達出對「Jam嘢者」的憤怒。 其實住在大學宿舍，物品被Jam走是兵家常事。《開罐Opener》整理出8大住Hall「Jam嘢者」的順手牽羊目標，還有多少項仍然完好在你的房間？

下雨天沒有雨傘的確是很徬徨，不過有人接送就另計。（《我的ID是江南美人》劇照）

【1】雨傘

雨傘用完濕漉漉的，相信大家都不想放回房間內，所以總是會放在電梯口的傘架，不然就掛在門外等它滴乾，然後神奇的事情發生了，雨傘不見了！年中光是重新再買雨傘就花了一筆錢，所以不少人後來都會「你不仁我不義」，變成惡性循環。

總會有在雪櫃覓食的宿友。（廣告截圖）

【2】雪櫃裡的食物

小至飲品，大至飯盒，明明已經清清楚楚寫上房號及名字，有名有姓，為何還是會不翼而飛？那可是我維生的食物啊！（後來有朋友告訴我，正是熟人看見你的名字才夠膽Jam走。）難怪之前會有網民提出在食物中下瀉藥，懲治一下這班在雪櫃偷食的人！可以參考以下方法！

不時發現自己的頭飾在別人的頭上。（《螢之光》劇照）

【3】橡筋、髮夾

女生之間互相借用橡筋髮夾是很常見的事，但這些東西總是一借無回頭，尤其是Roommate關係的話，不時就會發現自己的髮夾出現在對方的頭上：「咦？個夾咁熟口面嘅？」「係啊，你㗎嘛。」

「筆呢？！」（《校對女王》劇照）

【4】筆

不管是學校還是辦公室，比起錢更容易消失的，正是筆！到房間傾Project時又借一支，上課時又借一支，填問卷時又借一支，你們自己帶支正常能寫的原子筆有這麼難嗎？

間中煮一次飯，就要向別人「借用」大量物品。（《金秘書為何那樣》劇照）

【5】餐具、餐盒

住宿舍總有分做飯的人和不愛做飯的人，而這些不愛做飯的人又總是會「屎忽痕」想試試做飯，這個時候就危險了，當他們所有所需的物品都沒有的時候，就會向做飯的人借用，或甚在Pantry Jam走，這個情況之下，只會有兩個情況：一借無回頭，不然就是回來你手中的時候變得十分髒或是「甩皮甩骨」。

「竟然仲有最後一張紙巾！」（廣告截圖）

【6】紙巾

比起包裝紙巾，宿舍內用的盒裝紙巾消失率更高，不知道為甚麼，每次買一條五盒回去宿舍，一星期就會全部消失，有時候真是不禁懷疑，你們這班人是吃紙巾維生的嗎？

互相借用衛生巾是女生的默契。（廣告截圖）

【7】M巾

女生一定明白的事！姨媽探訪的時間總是嚇你一跳，有時候真的沒有衛生巾在旁，問別人借用一塊是很正常的事。當大家知道你長期有衛生巾備用，一有事就會第一時間想起你，或甚在你的房間擅自拿走（畢竟是很緊急的狀況啊！），到你需要用的時候發現抽屜空空，真的會欲哭無淚啊！

（《回憶中的瑪尼》劇照）

【8】錢

「借住20蚊先得唔得？」因為事情發生太多次，其實大家都已經數不清欠大家多少錢了。不過這個嘛......不管是不是住在宿舍，錢包裡的錢都是常常不翼而飛的，也不知道自己花到哪裡去了，印象中才剛剛到櫃員機提款，一兩天就通通都消失了，中間的記憶去哪了？

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