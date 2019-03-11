「劈腿但沒有對不起你」　渣男求復合　網民大罵不要臉

近日有網民在網上分享，前男友要求復合的短信，當中方的無恥程度，令一眾網友直呼受不了。

網民在facebook「爆怨公社」發文，貼出兩張她跟前男友的Line對話截圖。圖中她的前男友不斷哀求女生復合說著「回來吧」，可是女生不為所動，更直斥對方劈腿，搭上了別的女生，又想吃回頭草。誰知道男生竟然爆出一句「劈腿，但沒有對不起啊」，令女方生氣到不得了，截圖到facebook「分享」。

女生上載兩張截圖，圖中男生的態度令網民暴怒。（facebook截圖）

女方語氣冷淡回應男生的Line，「我不想復合」，直言她的父母已經知道分手的事，「你很自私誒，劈腿了吃膩了又想要別人回來」。她在facebook的發文中反問「先生你真的懂劈腿的意思嗎？」更表示已經封鎖對方。

網民吐槽男生語氣招魂。（facebook截圖）

女生全程應對冷淡。（facebook截圖）

截圖一出即引起網民暴動，紛紛留言聲討，大罵「渣男」不要臉，指出軌的人永遠會把自己的行為合理化，「這什麼鬼邏輯？」，「劈腿不是對不起妳，不然是什麼？」亦有網民分析，看來是男生跟元配分手後，被無意中當了第三者的女生發現，原來是男友劈腿，她也不想繼續了，渣男結果只好死死氣吃回頭草。