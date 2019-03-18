iPhone Widget是甚麼？24個實用小工具推介

其實從iOS 8開始，蘋果就將Widget整合到了通知中心中，並且允許協力廠商程式開發自己的Widget。但到目前為止，相信還有不少人會忽略掉這個工具。實際上， 無論是iOS自帶的，還是協力廠商應用配套的，都不乏一些實用的小工具，今天AppSo就來為大家總結並介紹一下這些Widget的用法。

如何添加、整理Widget？

在手機解鎖狀態下下拉彈出通知中心＞左滑進入「今天視圖」（實際上就是我們平時稱的負一屏）＞拉到底部點擊「編輯」即可對手機中的Widget進行添加、刪除。

進入「今天視圖」後，拉到底部點擊「編輯」即可對手機中的Widget進行修改。（Appso）

另外，Widget的排列順序也是可以調整的。只要按住已添加Widget右方的滑塊，然後就可以上下滑動調整位置了。

Widget的排列順序也是可以調整的。（Appso）

原生Widget其實很好用（點圖放大▼）

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這些常用app的Widget並不僅是附屬品

相信像微博、支付寶這些app在大家的手機中都少不了（微信並沒有Widget）。那麼這些常見的協力廠商app Widget又有什麼好用的功能？（點圖放大▼）

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還有這些你值得為它去安裝的

有沒有一些專門為了它的Widget就值得下載的應用？還真有。（點圖放大▼）

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以上就是AppSo今天為大家介紹的Widget以及它們的用法了。選擇合適自己的Widget，並且利用好它們，就可以提高不少效率了。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：這 24 個實用小組件，讓你的 iPhone 秒變效率神器】