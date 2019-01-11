iPhone在內地接連傳出減價消息，其中以iPhone XR減得最多，京東、天貓及蘇寧易購物網均推出劈價手機，以蘇寧易網站為例，iPhone XR 64GB只售5399元人民幣（約6267港元），較內地蘋果官方網頁定價6499人民幣（約7543港元）大減1100人民幣（約1276港元）。「購物網買iPhone平過蘋果官網」成為內地網民熱話，據悉減價是獲蘋果官方同意，以刺激iPhone在內地銷量。

在蘇寧易購上iPhone XR 64GB售5699元人民幣，並有「領券」優惠，再減300至5399元人民幣，折合約6267港元。（蘇寧易購截圖）

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《每日經濟新聞》報道，深圳華強北的手機店收到蘋果減價的消息，iPhone XR 64GB下跌450元人民幣（約523港元），並有更多優惠。隨着批發價下調，包括京東、淘寶、蘇寧易購等電商平台，亦立刻跟進調低價格。

在蘇寧易購網上，iPhone XR 64GB售5699元人民幣，並有「領券」優惠，再減300至5399元人民幣，折合約6267港元。iPhone XR 64GB則售6199元，照價再減至5799元人民幣，即約6740港元。

香港暫無大型電器店以劈價iPhone作宣傳，而香港蘋果官方iPhone XR 64GB定價為6499港元，即較內地折合價高約232港元。

根據香港格價網頁，有商戶報稱iPhone XR 64GB行貨只售5778元。（price截圖）

不過，香港官網價不一定是零售價，如巿民懂得格價，在香港巿面上亦可以買到較平價的iPhone XR，甚至較內地減價貨更平。根據香港格價網資料，有商戶報稱iPhone XR 64GB行貨只售5778元，即較內地同款手機劈價後的5399人民幣（6267港元），低價約489元。而先達G-World Mobile劉志剛接受《香港01》查詢表示，現時iPhone XR在香港的市價，平過官價近800元，不過暫時未知會否再有正式減價安排。

至於iPhone X、iPhone XS 和 iPhone XS Max 等產品，在蘇寧易購均有減價，包括iPhone X 64GB售5788人民幣（約6723港元）、iPhone XS 64GB售7689人民幣（約8932港元）、iPhone XS Max 64GB售8589人民幣（約9974港元），不過以上售價都高過香港的蘋果官網價格。