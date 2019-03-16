A0 Grad不是罪　最佳戀愛年齡不是學生時代　愈遲拍愈好？

撰文：程思詠
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當人人都懼怕A0 （沒有與人交往）畢業，外國就有研究指出，初戀的最佳年紀是23-25歲，畢業後亦未找到對象的你不用擔心，The best is yet to come~
（戀愛的科學 插圖）
小時候母親一定對你說過
：「讀書時不要談戀愛。」
原來這句說話
是有科學根據的。
德國萊布尼茨學會Jenny Wagner博士
邀請了312名A0男女，
以自信心、生活滿足度等，
研究甚麼年紀發生初戀才是最好。
研究團隊用了6年時間，
終於分拆了3組結果，
發現23-25歲才開始
第一段戀愛是最好的。
23-25歲拍拖最好
（戀愛的科學 插圖）
研究發現23-25歲的調查對象中，
除了自信心有所提升，
忠誠度和社交能力都比較好，
而負面情緒如憤怒、抑鬱等，
則有減少的趨勢。
21-22歲心智未準備好
（戀愛的科學 插圖）
而第一組（21-22歲）
完全沒有這個效果，
Jenny Wagner指初戀非常重要，
有別於家人和朋友關係，
這完全是一個新世界，
而且戀愛很複雜，
雙方有爭執時要用溝通解決，
互相信任亦不是易事，
所以很多時候初戀
永遠是錯誤百出，
最令你後悔的回憶。
（戀愛的科學 插圖）
隨着年紀增長，
遇到的人更多，
待人接物亦會更成熟，
而且因為戀愛發展較遲，
雙方對待感情會更認真和努力。
雙方的影響可以令大家進步，
一段成熟的感情，
對個人的心理狀態
是百利而無一害，