A0 Grad不是罪　最佳戀愛年齡不是學生時代　愈遲拍愈好？

當人人都懼怕A0 （沒有與人交往）畢業，外國就有研究指出，初戀的最佳年紀是23-25歲，畢業後亦未找到對象的你不用擔心，The best is yet to come~

（戀愛的科學 插圖）

小時候母親一定對你說過

：「讀書時不要談戀愛。」

原來這句說話

是有科學根據的。

德國萊布尼茨學會Jenny Wagner博士

邀請了312名A0男女，

以自信心、生活滿足度等，

研究甚麼年紀發生初戀才是最好。

研究團隊用了6年時間，

終於分拆了3組結果，

發現23-25歲才開始

第一段戀愛是最好的。

23-25歲拍拖最好

（戀愛的科學 插圖）

研究發現23-25歲的調查對象中，

除了自信心有所提升，

忠誠度和社交能力都比較好，

而負面情緒如憤怒、抑鬱等，

則有減少的趨勢。

21-22歲心智未準備好

（戀愛的科學 插圖）

而第一組（21-22歲）

完全沒有這個效果，

Jenny Wagner指初戀非常重要，

有別於家人和朋友關係，

這完全是一個新世界，

而且戀愛很複雜，

雙方有爭執時要用溝通解決，

互相信任亦不是易事，

所以很多時候初戀

永遠是錯誤百出，

最令你後悔的回憶。

（戀愛的科學 插圖）

隨着年紀增長，

遇到的人更多，

待人接物亦會更成熟，

而且因為戀愛發展較遲，

雙方對待感情會更認真和努力。

雙方的影響可以令大家進步，

一段成熟的感情，

對個人的心理狀態

是百利而無一害，