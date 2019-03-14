韓國SPAO推超平價婚紗　港元360就買到　首爾分店先有！

結婚是人生大事，不少女生都十分渴望能在結婚那天，打扮得漂漂亮亮地出嫁。不過近年，不少情侶反而覺得如其將一大筆錢花在婚禮上，倒不如將那筆錢用在別的地方，他們會盡量把婚禮簡單低調處理，甚至不辦婚禮。 如果你也是這類人，韓國SPAO新推出的平價婚紗就最適合你了！

ig@spao_kr

幾百元就買到婚紗？！

光是想像也覺得沒可能吧！

不過韓國的服裝品牌SPAO

就將大家的願望實現了。

3月15日將會推出

「SPAO X 金惠子聯乘系列」第二彈。

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這次推出的產品，

價錢非常便宜！

一條只需要49,900韓圜

（約港元360）。

除了真的可以在婚禮上穿之外，

平時和朋友開party著也十分適合。

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不過這次的商品並不是在

全韓國的SPAO分店有售，



只在以下分店有售：

江南分店－서울특별시 강남구 강남대로 432 首爾江南區江南大路432

明洞分店－서울시 중구 충무로1가 24-23 首爾中區忠武路1街24-23

弘大分店－서울시 마포구 서교동 354-1 화평빌딩 1~3층 首爾麻浦區西橋洞354-1 HwaPyung大廈1至3樓

弘大AK分店－서울특별시 마포구 양화로 136 首爾麻浦區楊花路136

新村分店－서울특별시 마포구 신촌로 94 首爾麻浦區新村路94

以及誠信女大分店－서울 성북구 동소문로 106 首爾城北區東小門路106