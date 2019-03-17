【Netflix】3月上架《愛·死·機械人》用香港唐樓、彌敦道做背景

Netflix成人動畫影集《愛·死·機械人》（”Love, Death & Robots”），每一集都是獨立的故事，片長15分鐘內，節奏明快。題材及形式多樣，懸疑、恐怖及黑色喜劇都有，當中包含不少暴力、色情元素，第三集《目擊者》（”The Witness”），「取景」竟是我們最熟悉的香港，引起網民熱議！一起來看看有沒有你身邊的場景！

《目擊者》講述女主角穿過大街小巷逃跑的故事。（Netflix截圖）

《愛·死·機械人》（”Love, Death & Robots”）是Netflix 2019年3月上架的原創十八禁成人動畫影集，第一季共18集，每集都是獨立的故事，片長15分鐘內，節奏明快。題材及形式多樣，奇幻、懸疑、恐怖及黑色喜劇都有，當中包含不少暴力、色情元素，更有露點畫面。不過這些都不是重點！重點是《愛·死·機械人》的第三集《目擊者》（”The Witness”），「取景」竟然是我們最熟悉的香港！

市區的士出現的一刻，馬上覺得好熟悉！（Netflix截圖）

第三集《目擊者》講述女主角目擊一宗謀殺，更被兇手發現，繼而穿越大街小巷逃跑的故事。預告片中除了出現唐樓、霓虹燈等極富香港味道的場景，更出現香港紅色市區的士！

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（連登討論區截圖）

（連登討論區截圖）

這一集一上架，即引起網民熱烈討論，普遍網民讚揚製作團隊有心思做資料搜集，而且紛紛討論場景到底是香港的哪個地方。

（Netflix）

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